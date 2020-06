Municipales à Nancy : dégagisme ou continuité, les deux candidats en campagne

Les résultats officieux des élections municipales à Nancy devraient circuler chez les militants dimanche 28 juin en fin d’après-midi, plusieurs sondages qualitatifs « sortie des urnes » ayant été commandés pour savoir si la ville de Nancy bascule à gauche après 37 ans à droite de règne d’André Rossinot.

Pour l’heure, les équipes de Laurent Hénart et Mathieu Klein sont sur le terrain jusqu’à la fin de la campagne officielle. Derniers jours ensoleillés et décisifs.

Pas seulement derrière des écrans

Tenter de convaincre les indécis dans la rue, c’est le mot d’ordre dans les quartiers, de Bonsecours à Beauregard et dans chaque camp, on se dit que l’élection sera « serrée ». Une manière de mobiliser les troupes, sur le terrain depuis l’hiver, des militants qui ont délaissé le coupe-vent siglé pour terminer la campagne en transpirant en T-shirt et masques. L’ustensile sanitaire, en tissu ou papier, a été rajouté dans les comptes de campagne fait remarquer une militante qui ne pensait pas passer autant de temps à causer urbanisme en parlant fort avec l’aide de ses mains aux nancéiens.

Poubelles et casino

Thermalisme, cours d’école végétalisées, pistes cyclables temporaires et lignes de bus mais aussi casino et transports gratuits, tous les sujets sont abordés, y compris les poubelles à puce qui permettent de soupeser vos déchets ménagers.

Difficile de dire à qui profite la crise sanitaire, « on ne gagne pas une élection en donnant des masques » entend-on des deux côtés, mais à écouter les militants et les colistiers, les nancéiens rencontrés dans la rue près d’un parasol ou d’une cabane en bois connaissent les dossiers et ont des questions très précises sur « la gratuité des bus pour les plus de 65 ans », « l’avenir de l’hôpital central » ou « la destruction de la piscine découverte de Nancy Thermal ».

Campagne très spéciale

Dans la rue, le maire sortant Laurent Hénart, successeur d’André Rossinot qui quitte la vie politique après 37 ans à la tête de la ville puis de la métropole, semble le plus bousculé et doit assumer les soucis de la propreté ou du mobilier urbain qui vieillit mal. Petit moment de flottement quand un commerçant - qui affirme qu’il votera pour Laurent Hénart - entend les clients de son commerce dire que « Mathieu Klein est beaucoup plus proche ».

C’est une campagne « très spéciale » avoue Laurent Hénart. Même sentiment pour son opposant et une élection « pas seulement derrière des écrans » confie Mathieu Klein ; tous deux vont au contact et se prêtent à la discussion avec un art commun de la diplomatie et du sourire masqué.

Voiture et béton

Les sujets sur la sécurité ne dominent pas les discussions, après des mois de confinement et de couvre-feu, l’armement des policiers ne semble pas le sujet de préoccupation premier du nancéien, mais l’écologie et les transports font partie des questionnements confient les militants. Un thème s'est intensifié : l’économie avec « la perspective d’un avenir économique compliqué ». Chaque camp tente de rassurer et les deux listes ont adapté leur programme à la crise du covid-19.

Dans l’équipe de campagne de Laurent Hénart, qui rassemble LR et LREM, on avoue constater un certain « dégagisme » et on prône la continuité en expliquant les projets de l’intérieur, en démontrant la dangerosité de limiter la voiture en ville. Dans l’équipe de Mathieu Klein, qui rassemble communistes et écologistes, on explique que l’opposition de gauche a aujourd’hui un candidat crédible et reconnu avec un projet novateur qui va apaiser la ville restée au « tout voiture » et « tout béton ».

Nouvelle élection ou second tour ?

Laurent Hénart, arrivé deuxième au premier tour et sans réserve de voix, espère que ce second tour est une « nouvelle élection » et entend convaincre les abstentionnistes du 15 mars ; ses militants disposent de listes d’habitants du quartier et semblent cibler interventions et porte-à-porte en vantant un maire en action pendant la crise sanitaire.

Dans la rue tous les jours à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Mathieu Klein, qui fait le meilleur score du 15 mars et a fusionné avec les écologistes, entend « tourner la page » de l’ère Rossinot-Hénart mais sans jamais citer ses adversaires et en restant dans le débat de projets réfléchis et le socialiste ne surenchérit pas quand des électeurs font preuve d'un « dégagisme » revendiqué et sans complexe.

Discuter sur des questions précises des Nancéiens. © Radio France - Thierry Colin

Changement ou continuité ? Réponse dans les urnes ce dimanche 28 juin avec une soirée spéciale élection sur France Bleu Sud Lorraine à partir de 19H45 en direct des quartiers généraux de campagne et avec les réactions à chaud des vainqueurs et des vaincus.

Une présence dans les quartiers de Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Personne n'évoque le résultat de dimanche à Nancy. © Radio France - Thierry Colin

Les résultats du premier tour des élections municipales à Nancy :

