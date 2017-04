À Nancy, les commerçants font des offres spéciales pour l'élection présidentielle

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, beaucoup ne savent pas encore pour qui voter ou même s'ils iront voter. À Nancy, pour inciter les électeurs à se déplacer au bureau de vote les commerçants font des offres spéciales élections.

Élection présidentielle peut rimer avec affaire. À Nancy, petite entreprise et commerçants l'ont bien compris pour le premier et le deuxième tour, le 23 avril et le 7 mai, les offres spéciales élections se banalisent.

1 kilo de fruits gratuit pour les votants au marché couvert de Nancy

"1 kilo de fruits offert pour les votants", c'est ce qui est écrit sur la pancarte de Lulu, un vendeur connu au marché central de Nancy. Ce n'est pas la première fois qu'il propose ses produits gratuitement. En 2015, pour les élections régionales le coup de com' avait fonctionné. Il y avait tellement de monde devant son stand que le commerçant "avait peur [de ne pas avoir ] assez de fruits" raconte-t-il. Cette année pour bénéficier de cette offre il faut venir avec sa carte d'électeur tamponnée. Une initiative pour inciter les citoyens à voter à cette élection présidentielle :

Je suis d'origine étrangère, je suis venue à cinq ans en France, maintenant j'ai la nationalité je vote et je suis même militant. Et [cette démarche] c'est pour dire aux Français que [la France] c'est un beau pays, on vit bien, on mange bien, on est en liberté et c'est quand même agréable de choisir son homme politique [...] comparé à la Corée du Nord, par exemple, où ils ont le père, le fils..." Lulu-vendeur au marché

Service payant d'accompagnement au bureau de vote

À Nancy, une société de service à la personne propose aussi une offre "spéciale élection" mais payante cette fois-ci. Pour 20 euros, l'entreprise propose d'accompagner les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer. On compte déjà une dizaine d’intéressés. Virginie Carpentier, salarié de l'entreprise, explique cette démarche :

C'est un geste citoyen. Il y a énormément de gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc si on peut leur permettre de se rendre dans leur bureau de vote et de voter; c'est une chose qui nous parait importante." Virginie Carpentier - salarié d'une société de service à la personne

Et à Verdun, dans la Meuse, pour inciter à voter, le centre mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme propose, ce samedi 22 avril et dimanche 23 avril, une visite gratuite de l'exposition "Mon Europe". Une offre réservée aux électeurs munis de leur carte électorale.