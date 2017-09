Nord Pas de Calais : 18 sénateurs élus ce dimanche

Les grands électeurs votaient ce dimanche. 171 sièges étaient renouvelables, dont 11 dans le Nord, et 7 dans le Pas de Calais. L'UDI est en tête dans le Nord, dans le Pas de Calais, c'est le PS. La République en marche réalise de faibles scores.

Le Nord et le Pas de Calais faisaient partie des départements où les grands électeurs étaient appelés aux urnes, ce dimanche. Les résultats sont très éclatés, car il y avait énormément de listes en course, 22 dans notre région, 10 dans le Pas de Calais, 12 dans le Nord.

Les partis traditionnels en tête

Dans le Nord, c'est la liste UDI de la sénatrice sortante Valérie Létard qui l'emporte, pour "porter _la voix des territoires, être un contrepoids, ne pas être dans la majorité présidentielle, sans être dans l'opposition systématiqu_e". Elle est largement en tête avec près de 1000 voix, mais n'obtient que deux sièges, tout comme la liste du maire les Républicains de Lambersart, Marc Philippe Daubresse, pourtant arrivé quatrième, avec 300 voix de moins. Il dénonce "des listes revanchardes, qui ont fait perdre des voix bêtement."

Dans le Pas de Calais la liste PS du Président du département Michel Dagbert est en tête, il devrait d'ailleurs démissionner d'ici un mois du conseil départemental. Le Front national ne remporte pas de siège dans notre région.

La gauche résiste

La gauche résiste bien, dans le Pas de Calais, le Parti socialiste conserve 3 sièges, alors qu'il y avait 4 sortants. Le PS du Nord, lui, envoie deux représentants au Sénat : l'ancien ministre Patrick Kanner, et la première secrétaire fédérale, Martine Filleul. Le parti communiste maintient ses deux sièges dans le Nord, notamment celui du sortant Eric Bocquet. Et conserve un siège dans le Pas de Calais.

Déception pour la République en marche

C'est donc la République en marche qui est à la traîne : un siège remporté dans le Pas de Calais, c'est en fait le sortant UDI Jean-Marie Vanlerenberghe qui conserve sa place. Et un dans le Nord, avec l'ex-socialiste, maire d'Hellemmes, Frédéric Marchand, qui réalise 8% des voix. Avec sur sa liste un membre du gouvernement, Gérald Darmanin, il s'est vu reprocher, tout au long de sa campagne, les mesures prises par le gouvernement depuis l'été. "On dit ouf !", commentait hier soir Frédéric Marchand, dans la cour d'honneur de la Préfecture, "et on dit qu'on est fier et honoré de pouvoir siéger au Sénat pour servir la République et le département du Nord".

Les Sénateurs élus dans le Nord :

Valérie LETARD (UDI) - Olivier HENNO (UDI)

Patrick KANNER (PS) - Martine FILLEUL (PS)

Eric BOCQUET (PC) - Michelle GRÉAUME (PC)

Marc-Philippe DAUBRESSE (LR) - Brigitte LHERBIER (LR)

Frédéric MARCHAND (LREM)

Jean-Pierre DECOOL (DVD)

Dany WATTEBLED (DVD)

Les Sénateurs élus dans le Pas de Calais :

Michel DAGBERT (PS) - Sabine VAN HEGHE (PS)

Jean-François RAPIN (LR) - Catherine FOURNIER (LR)

Jean-Marie VANLERENBERGHE (LREM)

Dominique WATRIN (PC)

Jean-Pierre CORBISEZ (DVG)

Les résultats partout en France sur le site du Sénat.