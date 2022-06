Législatives 2022 : "C'est une députée sortante, c'est un revers pour la majorité", l'insoumis Nordine Raymond

200 voix. C'est ce qui sépare les deux finalistes sur la deuxième la circonscription de la Charente-Maritime (Rochefort-Aunis). L'insoumis Nordine Raymond obtient 27,50% des voix, juste derrière la candidate macroniste (centre droit) Anne-Laure Babault (28,09%).

La candidate, qui se réclame du centre droit, pourra compter sur des reports venant de la droite. Les 12,3 % de David Labiche (LR) et peut-être une partie des 20,36% du candidat RN Richard Guérit. Le candidat de la Nupes comptait 300 voix de retard dimanche soir sur la candidate de la coalition présidentielle Anne-Laure Babault. L'insoumis Nordine Raymond était invité de la matinale de France Bleu La Rochelle.

Le défi pour les candidats de la Nupes, c'est de trouver des réserves de voix pour le second tour. Vous pensez les trouver où ?

Déjà, nous sommes très très heureux des résultats que nous avons faits. Nous sommes particulièrement heureux au niveau national. Vous disiez juste avant que nous étions un petit peu derrière la majorité présidentielle, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes devant la majorité présidentielle. Dès aujourd'hui, nous allons déposer des recours puisque des candidats de la Nupes ne sont pas pris en compte, notamment dans l'Ariège et en Corse. Dans le décompte du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait déjà perdu au Conseil d'État il y a peu de temps. Donc de nouveau on voit qu'ils essaient de manipuler les résultats. Ici, nous sommes en effet derrière de 300 voix, mais il y a un fort taux d'abstention. Et puis il y a toute une campagne qui a exprimé un vote de colère en votant pour un rassemblement national. Des gens qui sont éloignés des services publics, qui sont obligés de se loger loin de La Rochelle parce que les prix des loyers sont trop chers, des gens qui en ont marre de payer les prix de l'énergie à ce prix-là. Et ces gens là, nous allons les rencontrer et leur dire qu'un nouveau monde est possible et qu'avec notre programme, nous pouvons justement les protéger.

C'est quand même plus facile pour Anne-Laure Babault, d'espérer un report de voix à droite. Les réserves de voix sont moins évidentes pour vous ?

Je ne sais pas ce qui est facile, ce n'est jamais facile la politique. En tout cas, David Labiche (LR) n'a appelé à voter ni pour ma concurrente, ni pour moi. La réalité, c'est que nous, nous sommes sur le terrain, qu'il y a une vraie dynamique de campagne puisque ma concurrente, qui représente la République en marche, a perdu dix points entre 2017 et aujourd'hui. C'est une députée sortante, donc c'est vraiment un revers pour la majorité. Elle faisait des 38 % dans la circonscription, elle n'en fait plus que 28. Et puis, à noter quand même que sur toutes les villes, notamment Rochefort, là où je suis né, là où les gens me connaissent, j'ai fait 31,6 %, alors que que ma concurrente c'est 24 %. La réalité, c'est qu'il va falloir qu'on parle de la vie des gens. Je ne veux pas analyser les résultats très longtemps, mais ce que je veux, c'est parler de vie des gens et proposer les mesures que nous avons pour répondre à ceux qui, à la retraite, galèrent, à ceux qui travaillent et qui n'arrivent plus à se loger et à tous ces gens qui ont du mal à vivre à cause de la politique d'Emmanuel Macron.

-Vous parlez de la ville de Rochefort où vous êtes arrivé en tête. Vous portez des combats qui sont peut-être plus urbains, comme la défense des droits des LGBT. Vous êtes peut-être moins audible dans les campagnes ?

Je crois justement que notre programme est totalement adapté à ce ce qu'attendent les campagnes. Peut-être que nous avons fait un score moins bon dans les campagnes, mais la réalité c'est que le RN fait un score très haut et que les gens expriment cette colère à travers le vote RN. Maintenant, nous sommes au second tour, je suis le candidat qui s'oppose à la politique d'Emmanuel Macron sur la deuxième circonscription. Ce qu'on va aller dire aux campagnes, à ceux qui attendent plusieurs mois pour avoir un rendez vous médical, parce qu'il y a des déserts médicaux, à ceux qui vivent dans des passoires thermiques, parce qu'il n'y a toujours pas eu la rénovation des bâtiments comme ça a été promis à plusieurs reprises. Nous allons leur dire que nous, nous avons un programme. Je pense notamment à ceux qui payent le litre d'essence à 2 euros, nous nous proposons de bloquer à 1,40 euro. A ceux qui payent très cher l'inflation liée notamment au conflit en Ukraine, que nous aussi nous avons un programme sur le blocage des prix. Notre programme est beaucoup plus audible dans les campagnes que celui de la République en marche.