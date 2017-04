"Nous électeurs" - A Yvetot, qu'attendent les retraités du futur président ?

Ils représentent aujourd'hui un électeur sur quatre. C'est dire si les retraités sont courtisés pendant la campagne présidentielle. Mais qu'attendent-ils du futur chef de l'Etat ? Reportage dans une résidence-automonie d'Yvetot, en Seine-Maritime.

Qu'attendent les retraités du futur président français ? France Bleu Normandie vous emmène ce mercredi dans une résidence autonome d'Yvetot, en Seine-Maritime. Ils sont 47 locataires à la résidence Jacques Lefebvre. Ils ont chacun leur appartement, avec salle de bains et cuisine. Tous les mardis, ceux qui le souhaitent se retrouvent au restaurant de la résidence pour jouer aux cartes ou aux dominos.

On joue Madame ! La politique, ce sera pour demain.

Ici, la plupart ont passé les 80 ans, mais sont encore autonomes. Le politique est un sujet sensible et chacun garde ses opinions politiques pour soi. Certains comme Denise, 84 ans, ne s'intéresse plus vraiment au sujet.

Je vais peut-être aller voter pour faire comme tout le monde, mais dire que ça m'intéresse, ça m'intéresse plus du tout.

Les affaires, le climat de la campagne en découragent beaucoup. Mais les locataires de la résidence sont de cette génération pour laquelle l'abstention n'est pas une option. C'est le cas d'Edith qui n'a raté aucun scrutin et suit tous les débats de la présidentielle.

Je m'intéresserai jusqu'au bout. J'ai des petits-enfants, il faut s'intéresser pour eux.

La plupart vivent avec de petites retraites. A la résidence, se côtoient une ancienne institutrice, un artisan à la retraite, un vieux professeur de français-latin-grec, ou encore une ancienne commerçante. Régine, 91 ans, a tenu une épicerie pendant 35 ans à Grainville-la-Teinturière, dans le Pays de Caux. Elle vit aujourd'hui avec 700 euros de pension et ne peux plus se payer le restaurant avec ses copines.

J'ai honte de le dire, alors je dis non, j'attends mes enfants. Je peux pas...

Tous attendent du futur Président de la République qu'il augmente les pensions. Tous les candidats l'ont promis.