"Nous voulons des députés citoyens, pas des notables", plaide Danielle Soury pour la France insoumise en Haute-Vienne

Faute d'accord pour les législatives, la France insoumise et le PCF (et ses alliés) s'apprêtent à présenter chacun leurs candidats les 11 et 18 juin. Danielle Soury, représentante du mouvement de Jean-Luc Mélenchon en Haute-Vienne, espère que la base va pousser les appareils des partis à renoncer.

"Je pense que les choses vont se résorber", espère Danielle Soury, concernant la division qui menace à gauche pour les législatives. La représentante de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon pour la Haute-Vienne était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h20 ce mardi.

Une machine à perdre. Voilà à quoi ressemble la gauche de la gauche pour les législatives. En Haute-Vienne, l'alliance PCF-ADS-Ensemble a investi des candidats dans les 3 circonscriptions, et la France Insoumise en a investi 3 autres. La dispersion des voix menace donc, alors que Jean-Luc Mélenchon, que tous soutenaient, a fait un très bon score dans le département, se classant 2ème au premier tour de la présidentielle.

"C'est le fonctionnement de la France insoumise qui a fait son succès.

Comment expliquer cette situation ? Danielle Soury, représentante de la France insoumise, estime que "le PC a du mal à comprendre que ses membres peuvent nous rejoindre sans abandonner leur identité", et souligne que selon elle, "c'est le fonctionnement collectif de la France insoumise qui a permis son succès" à la présidentielle. "Un mouvement de masse, qui a vu revenir des électeurs qui ne votaient plus, ou penchaient vers le FN".

"Si les appareils des partis sont un peu lents, ils vont être réveillés par leur base.

Danielle Soury plaide pour un changement également dans la manière d'envisager le mandat : "Nous voulons des députés citoyens et non pas des notables en mal de mandat !". Selon elle, "un bon député ne peut pas cumuler et doit s'investir totalement dans ce mandat national". Elle espère que les choses vont s'arranger, a priori avec le désistement des candidats communistes. "Si les appareils des partis sont un peu lents, ils vont être réveillés par leur base", parie-t-elle, "nous allons propose un vote d'adhésion pour l'Avenir en commun et on aura du monde".