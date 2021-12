Nouvelles élections municipales à Mudaison en février

Il va falloir revoter à Mudaison (Hérault), plus d'un tiers du conseil municipal a démissionné. Les élections auront lieu le 6 février prochain.

Les dissensions au sein du conseil municipal de Mudaison au nord-est de Montpellier ont commencé à l'automne. Plusieurs élus de la majorité, opposés aux méthodes autoritaires du nouveau maire, Philippe Py-Clément ont démissionné, puis ce sont des élus de l'opposition qui ont fait de même. Lors d'une séance exceptionnelle du conseil municipal en octobre, les élus ont même voté le retrait de ses délégations au maire, autrement dit, l'impossibilité de signer des documents importants sans en référer au conseil.

Le maire a tenu bon malgré cette opposition, mais aujourd'hui plus d'un tiers des élus ont démissionné. Il faut donc procéder à de nouvelles élections.

Elles auront lieu le dimanche 6 février 2022 pour le premier tour et le 13 février s'il y a un deuxième tour.

Dates de dépôt des candidatures : les déclarations seront reçues à la préfecture de Montpellier sur rendez-vous en téléphonant au 04 67 61 63 81 ou au 04 67 61 68 49.

Pour le premier tour de scrutin : lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 janvier 2022 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, jeudi 20 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Pour le deuxième tour de scrutin : lundi 7 février 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, mardi 8 février 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00