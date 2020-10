Pas-de-Calais: Frédéric Leturque est le nouveau président des maires du Pas-de-Calais

Comme après chaque scrutin municipal, les associations de maires renouvellent leurs conseils. Dans le Pas-de-Calais, les membres de l'AM 62 viennent donc d'élire leur nouveau président en la personne de Frédéric Leturque, le maire centriste d'Arras.

"Le mandat qui s’ouvre sera placé sous le signe de l’écoute, de la gestion collective, du désir d’avancer et de la prise en compte de toutes les réalités, rurales comme urbaines" a déclaré le nouveau président dans la foulée de sa désignation.

Election sur fond de tensions

Le président sortant, André Flajolet, a donc dû passer la main après avoir occupé le fauteuil durant 5 ans. Le maire de St Venant, près de Béthune, n'avait pas caché son amertume quand il avait appris que son nom ne figurait pas en tête de la liste présentée au suffrage des maires de l'association.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux il n'hésitait pas à dénoncer la "main-mise des partis sur une association composée à plus de 80% de maires apolitiques".

Il est de tradition, au sein de l'association, qu'une seule liste soit présentée aux suffrages et qui répartit harmonieusement les sièges entre les différents partis représentatifs. Or il y a deux ans, André Flajolet avait décidé de ne pas renouveler son adhésion à LR ne se sentant plus en phase avec les idées défendues par les Républicains.

Pressenti dans un premier temps pour emmener la liste cette année, le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, n'avait pas fait l'unanimité au sein de l'assemblée, c'est donc le centriste Frédéric Leturque, maire d'Arras et président de la communauté urbaine qui avait finalement été désigné.