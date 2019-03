Pas de gros rush, mais un "frémissement" à Limoges pour les inscriptions sur les listes électorales des Européennes

Limousin, France

Avis aux retardataires : il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales pour choisir votre prochain député européen. Jusque là, la date butoir pour cette démarche tombait toujours un 31 décembre, à la fin de l'année civile, mais la loi vient de changer. Elle permet donc de mettre à jour les listes d'électeurs jusqu'au 31 mars. En Limousin, les électeurs se sont visiblement passés le mot, puisque les mairies comme celle de Limoges sentent "un frémissement" dans les inscriptions. Dans cette dernière ligne droite ça va même crescendo. "On a une affluence plus importante avec _433 inscrits entre le 1er et le 25 mars, soit deux fois plus que pour janvier et février cumulés_" note ainsi Nathalie Roulet, responsable adjointe du service élections à la mairie de Limoges.

Pas exactement le même rush que pour des élections municipales et présidentielles

Parmi les inscrits de dernière minute à Limoges, Martine et Alain invoquent une bonne raison "Nous avons déménagé tout récémment donc on vient s'inscrire pour être en règle mais je pensais que c'était trop tard pour les européennes" témoigne cette retraitée qui pourra donc bien voter le 26 mai. Comme eux, plusieurs nouveaux inscrits se présentent chaque jour à Limoges, même si on ne trouve "pas de files d'attentes jusque dans les halls, comme ça peut arriver avant des élections présidentielles ou municipales" précise encore Nathalie Roulet, du service élections. A Tulle et Brive, on constate aussi un léger regain d'inscriptions. Et ce n'est sans doute pas fini car les mairies tiendront des permanences exceptionnelles samedi matin pour les toutes dernières inscriptions sur les listes électorales. Les inscriptions peuvent aussi se faire par internet et dans ce cas, la démarche est possible jusqu'à dimanche 31 mars inclus.