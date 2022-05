Picardie : le maire du Titre refuse d'organiser les élections législatives

Le maire du Titre, commune de 344 habitants au nord d'Amiens, refuse d'organiser les prochaines élections législatives, les 12 et 19 juin. L'élu ne digère toujours pas la décision du Conseil constitutionnel d'invalider les résultats du second tour de la présidentielle dans sa commune.

Maire du Titre depuis près de 40 ans, Pierre Delcourt est écœuré : "Pour celui qui ne connaît pas l'histoire, on peut tout imaginer." Le Conseil constitutionnel a invalidé les résultats du second tour de la présidentielle dans sa commune après des irrégularités constatées le jour du scrutin. Selon l'édile, la principale raison c'est qu'une clef d'urne ne se trouvait pas au bon endroit : "La sanction est un peu sévère, on a l'impression d'être complètement désavoués pour des fautes bénignes." En réaction, Pierre Delcourt refuse d'organiser les élections législatives. "On ne voudrait surtout pas que les élections soient invalidées une deuxième fois à cause de nous", ironise-t-il.

Une lettre adressée au Conseil constitutionnel restée sans réponse

Le maire de cette commune de 344 habitants située au nord d'Amiens a envoyé une lettre au Conseil constitutionnel pour lui demander de revenir sur sa décision il y a trois semaines. Toujours aucune réponse. Il dénonce un certain mépris à l'égard du monde rural. "Là c'est encore un signe de plus, on a envoyé cette lettre en recommandé donc elle doit être arrivée mais rien, aucun signe", fustige-t-il.

Adjoints et conseillers municipaux du Titre, tous le soutiennent mais légalement ils n'ont pas le droit de refuser de tenir un bureau de vote. Sans excuse valable, une telle décision pour un élu municipal peut se traduire par une démission. Si c'est le maire qui refuse, il risque la suspension voire la révocation. Pierre Delcourt est prêt à prendre le risque.

"C'est ma ville Le Titre alors si on m'inflige cette sanction, forcément ça me ferait mal mais je suis prêt à la recevoir parce qu'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça" - Pierre Delcourt, maire du Titre

Certains habitants inquiets de ne pas pouvoir voter

Gilles, l'un des 286 votants de la commune peut le comprendre : "Il a peut-être raison, vu comme ça s'est passé la dernière fois, j'en ferais sûrement autant." Croisée un peu plus loin, Georgette, elle, craint de ne pas pouvoir exprimer sa voix pour les législatives. "On ne sait pas trop ce qui s'est passé mais on a quand même pas le droit de ne pas faire voter !", s'indigne cette retraitée.

Pierre Delcourt affirme qu'il changera d'avis, si et seulement si, les Sages valident finalement les résultats des dernières élections. Les onze élus du conseil municipal ont tous signé un courrier adressé à la sous-préfecture d'Abbeville, envoyé lundi, dans lequel il lui demandent d'organiser les élections législatives à leur place.

"On devrait pouvoir trouver une solution, des discussions en cours avec le maire, affirme le sous-préfet d'Abbeville, Philippe Fournier-Montgieux. Déjà on verra si d'ici là ils ont une réponse du Conseil constitutionnel". Dans le pire des cas, "la préfecture de la Somme devra nommer une délégation spéciale pour tenir les bureaux de vote", assure-t-il. La préfecture de la Somme de son côté rappelle qu'"il importe que le maire reste le garant d'une stricte neutralité et n'utilise pas le scrutin pour une prise de position personnelle ou politique."