Plus beau marché de France : Niort et Chauvigny sont présélectionnés pour le concours de TF1

Les marchés de Chauvigny (Vienne) et de Niort (Deux-Sèvres) sont présélectionnés pour la deuxième édition du concours de TF1 "Plus beau marché de France". Un premier vote doit permettre de trouver le représentant pour Poitou-Charentes.

Niort, France

La saison 2 du concours de TF1 "Plus beau marché de France" débute tout juste. Il faut maintenant choisir un représentant par région. Et pour Poitou-Charentes, Chauvigny et Niort sont présélectionnés. Ils sont en concurrence avec Angoulême (Charente) et Royan (Charente-Maritime).

Le vote se fait pour l'instant en ligne, jusqu'au 8 avril 2019 sur le site de La Nouvelle République.