Presque 88% de participation au premier tour à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, "du jamais vu" pour le maire

Daniel Ruffat est un maire heureux. Parmi les 1.851 inscrits de sa commune de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille (Haute-Garonne), seuls 192 n'ont pas voté, selon le ministère de l'Intérieur, ce qui en fait une des villes où l'abstention est la plus basse dans notre région : 10%. "Dans les deux bureaux, c'était du jamais vu", se réjouit Daniel Ruffat. Pourtant, le maire en a vu des élections, il en est à son quatrième mandat.

"J'ai tenu le bureau de 8h à 11h et quand je suis parti, il y avait une file d'attente d'une quinzaine de personnes." Une mobilisation qu'il n'explique pas vraiment, même si la qualité de vie et les arrivées récentes peuvent être un indice. "On a une population nouvelle avec de nouveaux arrivants qui se sont massivement inscrits sur les listes. Nous avions déjà la fibre citoyenne, mais ça l'a peut-être accentué."

90 électeurs par heure

De quoi réjouir Lakhdar Bensikaddour, le secrétaire général de la mairie. "Avant que l'on n'ouvre les portes, il y avait déjà de l'attente avec une vingtaine de personne. Les premiers arrivés sont souvent les anciens, mais là on a vu cette population assez jeune, puisqu'à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, 60% de la population a moins de 50 ans. On se retrouve un peu sur ce dynamisme local et j'en suis fier. Au plus fort on a tourné à 90 électeurs par heure."

Un panneau donne les horaires des bureaux de vote au centre du village © Radio France - Shannon Marini

Au cœur du village, pour Éric, le patron de l'épicerie-bar où se retrouvent les habitants, il n'y a rien d'étonnant à ces chiffres, "c'est un village très civique", explique-t-il. Mais pour autant, les habitants ne parlent pas vraiment de politique selon lui, "les gens sont discrets là-dessus, ils font leur devoir, c'est dans leurs habitudes et c'est important d'aller voter".

Un panneau à côté de l'église et de la mairie rappelle aux habitants les horaires d'ouverture des bureaux pour le deuxième tour, ce dimanche. Le maire espère bien que le taux de participation sera au moins égal à celui du premier tour, si ce n'est supérieur.