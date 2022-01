PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse, la "dame de faire" de la droite

L'actuelle présidente de la région île-de-France a su convaincre les adhérents des Républicains de la choisir pour les mener jusqu'à l'Élysée 2022. À 54 ans et une carrière politique bien remplie, Valérie Pécresse incarne une femme de droite se revendiquant de Margaret Thatcher et d'Angela Merkel.

"Le temps des femmes est venu aujourd'hui." C'est en femme déterminée que Valérie Pécresse, 54 ans, se présente à l'élection présidentielle d'avril 2022. Face au député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti au deuxième tour, elle a été choisie samedi 4 décembre par les adhérents républicains pour les représenter. Pourtant, rien n'était fait pour la présidente de la région île-de-France. Lorsque le choix d'un vote en congrès a été scellé à droite, Valérie Pécresse n'était pas donnée comme favorite. Mais Calamity Jane, comme elle a longtemps été surnommée, a su convaincre les adhérents du parti.

Des adhérents à qui elle avait pourtant tourné le dos en 2019. Un soir de juin, à la surprise générale, Valérie Pécresse claque la porte des Républicains dont elle était membre depuis 2002 au moment où le parti est en pleine déroute. Elle déclarait alors : "J'ai acquis la conviction que la refondation de la droite doit se faire de l'extérieur." Trois ans plus tard, c'est pourtant bien de l'intérieur qu'elle s'apprête à porter la droite du parti des Républicains qu'elle avait prié d'avoir "l’audace de choisir une femme libre".

Les adhérents LR ont choisi Valérie Pécresse à 60,95% © Visactu

Margaret Thatcher et Angela Merkel pour modèles

Diplômée d'HEC et de l'Ena dont elle est sortie deuxième de la promotion Condorcet en 1992, Valérie Pécresse fait son entrée en politique en 1995 comme conseillère aux nouvelles technologies auprès de Jacques Chirac qui devient son mentor. Elle occupe par la suite le rôle de députée des Yvelines en 2002, avant d'être ministre de l'Enseignement supérieur sous le mandat de Nicolas Sarkozy. En juin 2011, elle est nommée ministre du budget et porte-parole du gouvernement de François Fillon. C'est à ce poste qu'elle mène son combat pour la réforme des universités qui élargit le pouvoir des directeurs d'universités et permet aux établissements de recourir à des fonds privés. Parmi ses autres combats, elle avait affiché en 2013 son opposition marquée au mariage pour tous. Elle est aujourd’hui à la tête de la région île-de-France depuis 2015. Une expérience qu'elle revendique régulièrement dans sa quête pour la place de première femme présidente de la République française.

Celle qui se réfère à l'autorité de Margaret Thatcher et à l'image de la chancelière allemande Angela Merkel, veut aujourd'hui "remettre de l'ordre dans la rue", "stopper l'immigration incontrôlée" et "lutter contre l'islamisme". Une image dure pour une jeune femme qui manquait de confiance. Elle s'est confiée en novembre 2021 à la présentatrice Karine Lemarchand dans l'émission Une ambition intime sur M6 : "Un jour, mon père m’a donné un coup de pied aux fesses, en me disant que les filles peuvent aussi bien réussir que les hommes. Cela m’a fait du bien."

"Viscéralement féministe"

Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967 dans une famille avec un père professeur d'économie et une mère au foyer. Dans son livre publié en 2019, "Et c'est cela qui changea tout", elle confiait avoir rêvé d'être psychiatre comme son grand-père qui avait fait reconnaître la dépression comme maladie. Passionnée de cinéma, elle s'imaginait aussi actrice. Elle n'a jamais caché non plus sa passion pour les combats de boxe et le tennis. Mariée depuis 27 ans à un polytechnicien, ils ont trois enfants âgés de 18 à 25 ans. Lancée aujourd'hui dans cette course à l'Élysée 2022 , elle n'hésite pas à jouer la carte de la femme politique : "Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est de m'appeler la dame de faire. _Les femmes visent l'efficacité de l'action. Les hommes sont dans le discours_", rappelant au Monde avoir été "polytraumatisée" par la misogynie dont elle a pu être victime dans son parcours politique et se disant "viscéralement féministe".

Parmi ses mesures phares de cette campagne, elle revendique une réforme de la fonction publique : son programme prévoit la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires et la mise en place d’un "comité de la hache" pour réduire les lourdeurs administratives. Pour mener à bien ses ambitions, elle s'est entourée des services d'un homme demandé à droite, Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de Jacques Chirac et de François Fillon. Elle espère faire revenir la droite au pouvoir depuis la chute en 2012 de son mentor Nicolas Sarkozy.