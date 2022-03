PORTRAIT - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen, jamais deux sans trois

Après deux tentatives, Marine Le Pen se présente à l'élection présidentielle de 2022. Celle qui rêve depuis plus de vingt ans de porter l'extrême-droite pour la première fois à la tête du pays est repartie en campagne pour séduire ceux qu'elle n'avait pas su convaincre en 2017.

Dix ans après sa première tentative, Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle pour la troisième fois de sa carrière politique. Elle revient après un deuxième tour en 2017, perdu à 33, 90 % des voix face à l'actuel président de la République Emmanuel Macron. Marquée par un débat au deuxième tour qu'elle assume comme "raté" et ayant "suscité de la déception", la candidate espère avoir une deuxième chance auprès des Français en avril 2022. C'est donc dès janvier 2020 qu'elle annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle sous l'étiquette du Rassemblement national (RN), parti d'extrême-droite, connu comme le Front National (FN) jusqu'à son changement de nom en 2018.

Marine Le Pen lors du débat du deuxième tour à l'élection présidentielle de 2017 face à Emmanuel Macron © AFP - ERIC FEFERBERG

Entre-temps, un invité inattendu est venu chambouler les plans de celle qui fait figure de visage l'extrême-droite. Éric Zemmour, journaliste politique, écrivain, essayiste et éditorialiste, a annoncé sa candidature le 30 novembre 2021, venant faire concurrence à la ligne politique de Marine Le Pen. Celle qui œuvre à "dédiaboliser" son parti depuis le départ du FN de son père, Jean-Marie Le Pen, doit désormais composer avec un discours décomplexé et toujours plus radical d'un novice en politique qui séduit une partie de son électorat.

Dédiaboliser l'extrême-droite

Dès son arrivée à la tête du FN en 2011, Marine Le Pen s'emploie à faire oublier les dérives de son père qui freinent beaucoup d'électeurs. Objectif : "normaliser" le parti du Front national en incarnant la relève. Anciennement avocate, Marine Le Pen prête serment en 1992 après une formation à l'université Panthéon-Assas. Elle fait ses premiers pas en politique aux côtés de Jean-Marie Le Pen, fondateur du principal parti d'extrême-droite.

En 1993, elle se présente aux élections législatives à Paris mais perd avec 11,1% des voix. Une introduction en politique qui l'amène cinq ans plus tard, en 1998, à une première élection réussie en tant que conseillère régionale du Nord Pas-de-Calais (rebaptisé la région Hauts-de-France en 2015, ndlr). Elle y siège jusqu'en 2004 puis elle occupe pendant six ans le poste de conseillère régionale d'Île-de-France avant de faire son retour dans le nord du pays jusqu'en 2021. En 2004, pour la première fois, elle se fait élire au Parlement européen où elle siégera pendant treize ans.

Marine Le Pen lors de son élection à la tête du Front national le 16 janvier 2011 © AFP - MIGUEL MEDINA

Mais la consécration prend forme au Congrès de Tours en 2011, lorsqu'elle prend la place de son père pour diriger le parti du Front national, dont il était président depuis 1972. Malgré des relations parfois tendues, c'est Jean-Marie Le Pen qui lui transmet le goût de la politique. En avril 2004, sur le plateau de TF1, elle déclarait : "On naît la fille de Le Pen, on meurt la fille de Le Pen. C'est l'homme de ma vie. Il a construit la femme que je suis !"

Une enfance marquée par la politique

Marion Anne Perrine Le Pen dite Marine Le Pen est née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Elle est la cadette d'une famille de trois enfants. Elle vit une enfance médiatisée auprès d'un père homme politique controversé et d'une mère, Pierrette Le Pen, qui accompagne les ambitions de son époux. Sa jeunesse est marquée par plusieurs événements dont un attentat à l'encontre de sa famille lors de la nuit de la Toussaint, le 1er novembre 1976, dans leur immeuble du 15ème arrondissement de Paris. Une charge de 20 kg d'explosifs souffle le bâtiment où elle se trouve en famille. Dans son livre "Marine Le Pen à contre flots", en 2011, elle écrit : "Il a fallu cette nuit d'horreur pour que je découvre que mon père faisait de la politique."

Marine Le Pen et son père, Jean-Marie, lors des élections européennes en 2014 © AFP - JOEL SAGET

Elle reste également marquée par le départ du domicile conjugal de sa mère en 1984 au bras du journaliste Jean Marcilly, chargé d'écrire une biographie sur Jean-Marie Le Pen. Un départ qui provoque le déchirement sur la place publique des époux, le père refusant tout arrangement financier. La famille se retourne contre la mère et Marine Le Pen mettra une quinzaine d'années avant de reprendre contact avec sa mère.

Une troisième tentative pour rejoindre Mitterrand et Chirac

Vingt-cinq ans plus tard, désormais elle-même mère de trois enfants, Marine Le Pen se présente en 2012 à sa première élection présidentielle à l'issue de laquelle elle obtient 18 % des voix, le meilleur score de l'histoire pour le FN lors d'un premier tour. Une percée qui la conforte jusqu'en 2017 où, quinze ans après son père, elle parvient à hisser l'extrême-droite au deuxième tour d'une élection présidentielle.

Cette passionnée de chats et de jardinage doit donc relever le défi d'une troisième tentative. Pour se consacrer pleinement à ses ambitions, elle a délégué la présidence du Rassemblement national à une jeune figure de son parti, Jordan Bardella. Son programme est porté par sa lutte contre l'immigration. Si elle est élue, Marine Le Pen souhaite soumettre un référendum aux Français sur la question. Depuis sa dernière élection, elle a renoncé à une sortie de l'euro mais elle veut nationaliser les autoroutes, privatiser l'audiovisuel public et "rendre" la redevance aux Français. Parmi d'autres mesures phares, la présidente du RN souhaite armer la police municipale dans les villes de plus de 10.000 habitants.

Si elle parvenait à remporter l'élection après trois essais, comme l'ont fait François Mitterrand et Jacques Chirac, elle marquerait l'histoire en étant la première femme élue présidente de la République en France. Ce serait aussi la première fois que l'extrême-droite gouvernerait la France sous la Ve République.