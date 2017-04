Pour Agnès Tarraso, secrétaire du FN en Corrèze, "la dynamique s'amplifie" en faveur de Marine le Pen

Les affaires judiciaires s'empilent, les sondages se tassent un peu, mais pour la secrétaire départementale du Front national en Corrèze, ça ne change rien à la dynamique qui est enclenchée. Elle était l'invitée de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Elle a trouvé le comportement de Philippe Poutou envers Marine Le Pen "légèrement grossier" durant le débat de mardi soir entre les 11 candidats, mais dit-elle, "il ne nous a pas mis à mal". Elle reconnaît toutefois qu'effectivement, "il faut prendre en compte le monde ouvrier".

acharnement médiatique

Alors que les écarts se resserrent dans les sondages, pour Agnès Tarraso, "la dynamique s'amplifie", sans impact des affaires judiciaires. "Que ce soit pour Marine Le Pen ou François Fillon , il y a un acharnement médiatique. S'il y a affaire, la justice s'en saisira et dira s'il y a eu emplois fictifs. Les militants n'en parlent pas du tout, et tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent pour me demander comment ils peuvent aider le Front national", raconte la secrétaire départementale, qui sera candidate aux législatives sur la 1ère circonscription de Tulle-Ussel.