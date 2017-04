Pour la première fois, un conseil municipal des enfants à Avignon

La ville d'Avignon a installé ce mercredi son premier conseil municipal des enfants. 62 élus, autant de garçons que de filles.

Le conseil municipal des enfants d'Avignon a été officiellement lancé ce mercredi après-midi, avec la première réunion. C'est une première.

62 élèves de CE2 et CM1 ont été élus dans 31 écoles élémentaires publiques et écoles privées conventionnées d'Avignon : un garçon et une fille à chaque fois. Ils ont été élus après une campagne qui a mobilisé 3.000 élèves.

Ils sont élus pour deux ans. Durant l'année scolaire en cours et la prochaine, ils doivent soumettre des idées et participer à des projets de la ville, en partenariat avec la ligue de l'enseignement et les Francas de Vaucluse. Ils se réuniront huit samedis.

Thomas, 9 ans en CM1 est fier de "représenter les enfants d'Avignon".

Linda, est elle en CE2, elle a 8 ans et demi ("presque neuf") et prend sa mission tout aussi sérieusement : "Pour aider le maire, parce qu'à mon avis elle a beaucoup de travail, c'est un peu dur pour elle... J'aimerais bien l'aider."

"J'aimerais bien aider le maire", dit Linda Partager le son sur : Copier

Et les projets fourmillent dans ces petites têtes :"J'aimerais améliorer, faire des choses bien, des voyages scolaires". Linda détaille : " Pour mon quartier, on a un jardin, tout le temps il y a du foot, et ça m'énerve un peu. J'aimerais bien installer des jeux pour les filles, les garçons, et pour tous !"

"J'aimerais bien faire des jeux, en créant de l'électricité" imagine Thomas Partager le son sur : Copier

Mais c'est parfois encore plus concret. Thomas veut mêler l'utile à l'agréable, avec une idée... lumineuse : "J'aimerais bien faire des jeux, en créant de l'électricité, de l'énergie propre : prendre des vélos d'appartement, pédaler et faire de l'énergie propre!""