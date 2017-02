Pour le maire d'Hendaye, "L'affaire Fillon .... c'est pathétique"

Pour Kotte Ecenarro, l'affaire Fillon est nuisible au débat démocratique. Le maire d'Hendaye, invité de France bleu pays Basque ce mercredi matin, déclare par ailleurs qu'il fera campagne pour Benoît Hamon, même si il a voté Vincent Peillon au premier tour de la primaire de Gauche.

Kotte Ecenarro n'y va pas par quatre chemin. Pour lui, l'affaire Fillon est "pathétique". Ce mercredi matin et pour la 3ème semaine consécutive, le Canard Enchainé publie de nouvelles informations sur des salaires et/ou indemnités qu'aurait perçu Pénélope Fillon. Le maire d'Hendaye déplore que "le candidat de la droite ait été pris le doigt dans le pot de la confiture. Et Kotte Ecenarro de poursuivre : "Ça renvoie encore à des critiques que nous aurons et qui diront "tous pourris. " Moi, je leur dis : Ce n'est pas vrai !"

On va encore dire des élus qu'ils sont "Tous pourris!"

A celles et ceux qui ont pu diligenter de telles attaques à deux mois du scrutin présidentiel, Kotte Ecenarro renvoie encore le terme de "pathétique". Il estime qu'on "aurait pu déclencher des hostilités, si besoin il y en avait, largement avant. Ça nuit complètement au débat démocratique, poursuit-il. On peut vilipender n'importe qui sous 48h. Tous les jours amènent son flot d'information ou de désinformation. Je ne suis pas favorable à de telles pratiques," conclut le maire d'Hendaye

Benoit Hamon peut et doit rassembler la gauche face à Marine Le Pen

Quelle attitude adoptera Kotte Ecenarro dans les prochaines semaines ? "J'ai voté Peillon au premier tour de la primaire de gauche et j'ai vote Hamon au second Tour. Je soutiendrai donc Benoit Hamon dans cette campagne, répond-il sans détour. La difficulté sera d'assurer le rassemblement car il faut mener le combat contre une droite dure en France." Et Kotte Ecenarro de déclarer qu'il compte beaucoup sur le député des Yvelines pour faire ce travail. Pour lui, le fait que les études d'opinion disent que ni Hamon, ni Fillon ne seront au second tour de la présidentielle est inquiétant. Il demande aux Hommes de Gauche de ressembler dès maintenant pour "empêcher Marine Le Pen de réussir le coup d'être, malheureusement, au second tour, ce qui serait ce qui nous attendrait de pire," selon l'Hendayais.

Kotte Ecenerro et la CAPB .....

Kotte Ecenarro qui est revenu aussi ce mercredi matin sur son amertume ( ce sont ses mots) de ne pas avoir obtenu l'une des 15 vice-présidences à la communauté d'agglomération Pays Basque. Il a d'ailleurs un RDV téléphonique avec le président de la CAPB dans la journée. RETROUVEZ ICI SON ITW EN INTEGRALITE