Pour les élections départementales et régionales, la vaccination attire les assesseurs

Les élections départementales et régionales ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Ce sont les municipalités qui sont chargées de l'organisation du scrutin et c'est souvent un casse-tête pour de nombreuses communes qui doivent trouver des assesseurs. Ils sont chargés de s'assurer du bon déroulement du vote mais très souvent, ce n'est pas la course pour être assesseur comme l'explique Jérôme Neveux, maire de Jaunay-Marigny dans la Vienne : "A chaque scrutin, _les gens se mobilisent plutôt au dernier moment_. Et là, comme tenu du contexte sanitaire, on ne voulait pas être pris au dépourvu."

Des bureaux de vote quasiment au complet

Dans sa commune, le maire compte cinq bureaux de vote. Il faut donc 30 assesseurs et ils sont déjà presque tous trouvés. "On s'y est pris suffisamment tôt, explique Jérôme Neveux. Il y a les deux scrutins, ce qui multiplie par deux le nombre de bureaux de vote." Mais l'anticipation de cette commune n'explique pas tout. C'est aussi le contexte sanitaire qui a joué. Il y a un an, pendant les élections municipales, certains assesseurs avaient contracté le virus dans les bureaux de vote. Désormais, les assesseurs sont prioritaires à la vaccination, ce qui rassure et motive les candidats.

"Nos services prennent contact avec eux en leur précisant qu'il est obligatoire d'être vacciné ou de fournir un test PCR pour être assesseur, ce qui a pu les mobiliser", reconnaît Monsieur le Maire. Une tendance que semble confirmer Lucie Bébin-Brossard, directrice de l'association des maires de la Vienne : "Les retours que l'on a, c'est qu'on a moins de difficultés à remplir les bureaux de vote. Quand on appel des membres pour faire partie des bureaux de vote et qu'on leur dit qu'ils auront la possibilité de se faire vacciner de manière anticipée par rapport à leur classe d'âge, ça aide à composer de manière plus facile les bureaux de vote par rapport aux années précédentes."

Sur le site Doctolib, des créneaux spécifiques sont maintenant ouverts pour les assesseurs.