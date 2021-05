Pour les élections, vous pouvez préparer votre procuration en ligne

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin. L'un des forts enjeux sera, encore une fois celui de la participation. Pour l'encourager l'Etat a simplifié la procédure de procuration. Explications.

Combien serons nous à voter pour les régionales et les départementales ? Le double scrutin a lieu les 20 et 27 juin et, encore une fois l'enjeu de la participation sera très fort. Les élections passent et l'abstention progresse. Dans un contexte d'épidémie de coronavirus, elle avait atteint 70% en juin 2020 au deuxième tour des municipales à Amiens ou 57% à Abbeville.

L'un des outils pour encourager le vote c'est la procuration. Depuis un an, elle est devenue une modalité de vote à part entière, c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de justifier de son absence (motif médical ou professionnel par exemple) pour en réaliser une. Pour autant, les électeurs ne se bousculent pas à moins d'un mois des deux prochains scrutins. "On constate qu'il y a très peu de procurations", indique David Preud'homme, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique dans la Somme.

Gagner du temps

Pour inverser cette tendance, la démarche de la procuration est simplifiée. "Depuis le 6 avril les internautes peuvent générer une procuration en se connectant sur maprocuration.gouv.fr qui vous livre un code à six chiffres que vous venez valider ensuite au commissariat où à la gendarmerie", explique David Preud'homme.

Cette démarche permet en fait de gagner du temps, sans avoir à remplir le document CERFA lorsque vous vous déplacez auprès des policiers ou gendarmes. Cependant, la version papier reste accessible pour les personnes qui n'ont pas de connexion internet.