Pourquoi l'ex-avocate de Jacqueline Sauvage est tête de liste aux élections européennes

Orléans, France

C'est la première fois que Nathalie Tomasini s'engage en politique. L'avocate spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales est notamment connue pour avoir défendu Jacqueline Sauvage, la loirétaine condamnée pour le meurtre de son mari violent en 2015, avant d'être graciée par le président de la République François Hollande, fin 2016. L'avocate est la tête de liste pour "A voix égales", qui défend l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, dans le cadre des élections européennes 2019.

"L'affaire Sauvage a été un révélateur qui m'a poussée à constituer à cette liste, car vous le savez, ça a été un véritable bras de fer notamment avec l'institution judiciaire pour faire comprendre ce que c'était que l'emprise et la légitime défense de ces femmes qui sont en permanence menacées de mort", explique Nathalie Tomasini.

L'affaire Sauvage a été un révélateur"

Pour Nathalie Tomasini, la France pourrait prendre exemple sur d'autres pays européens, qui ont des dispositifs qu'elle trouve inspirants, concernant la lutte contre les violences familiales. L'avocate cite notamment en exemple l'Espagne, pays où l'on trouve notamment, dit-elle, des "brigades anti-violences conjugales". Le pays a également mis en place des bracelets électroniques pour les hommes violents.

Selon la juriste, assurer l'égalité des droits entre les femmes et les hommes amènerait d'autres changements dans la société. D'après elle, "à partir du moment où on change de système, où les femmes sont à égalité de droits et de parole avec les hommes, le nouveau système sociétal va, par définition, gérer et entraîner des modifications sur tous les aspects qu'ils soient économiques, écologiques, et fiscaux".

L'ex-avocate de Jacqueline Sauvage sera-t-elle élue députée européenne ? Pour cela, sa liste doit dépasser les 5% des voix au niveau national le 26 mai.