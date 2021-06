Pourquoi voter pour les élections départementales et régionale en Bretagne dimanche ?

Le spectre de l'abstention et 13 listes, pour le premier tour des élections régionales en Bretagne dimanche. Dans les Côtes d'Armor et le Finistère, l'issue des élections départementales est particulièrement incertaine.

Les élections départementales et régionales ont lieu, pour le premier tour, dimanche 20 juin. Pour les régionales, 13 listes sont en lices. Et la crainte d'une forte abstention : "Selon les projections, le taux d’abstention sera de 50%. Il y a un désintérêt qui était assez fort. En 2015, on avait vu une remontée de la participation dans le contexte d’attentat. Il y a un "qui fait quoi" entre régions et départements. On a aussi la liberté retrouvée… On sera peut être sauvé par le mauvais temps", estime Romain Pasquier, Directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire "Territoires et mutations de l'action publique" de Sciences Po Rennes et spécialiste du pouvoir régional en France.

On se dispute sur l’héritage de Jean-Yves Le Drian

Ces élections sont particulièrement importantes car l'issue des régionales est incertaine : "La majorité a explosé. On se dispute sur l’héritage de Jean-Yves Le Drian car Thierry Burlot et Loïg Chesnais-Girard en sont deux héritiers. Jean-Yves Le Drian essaie d’influencer, de réconcilier ses deux dauphins mais il y a une belle concurrence entre eux." Et est-ce le Rassemblement national qui pourrait les départager ? "Ce n’est pas sûr que le RN soit en première position, en tête mais il est possible que ça arrive. Le risque c’est que le taux d’abstention fasse qu’il soit plus élevé en pourcentage mais plus faible en nombre de voix."

En 2015, Jean-Yves Le Drian était arrivé largement en tête dès le premier tour, avec 34,92% des voix. Il était suivi, de loin, par le candidat LR Marc Le Fur, avec 23,46% des suffrages. La triangulaire était complétée par le candidat du FN Gilles Pennelle. Au deuxième tour, Jean-Yves Le Drian l’avait largement emporté avec 51,41% des suffrages exprimés, apportant 53 sièges à sa majorité, soit un de plus que pendant le mandat précédent. Le FN faisait alors son entrée au conseil régional de Bretagne, avec 12 sièges, alors qu’Europe écologie les Verts en disparaissait, perdant ses 11 sièges.

Des points à risque

Pour les départementales, si le Morbihan devrait rester à droite, c'est plus incertain pour le Finistère, resté de justesse à gauche en 2015 (à un canton près), et pour les Côtes d'Armor qui avaient basculé à droite : "Ce sont deux points à risque dans la mesure où les départements ont des responsabilités dans l’action sociale ou les collèges."