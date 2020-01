Prendre des voix LR, préparer 2022 : dans la Marne, Jordan Bardella liste les objectifs du RN aux municipales

Suippes, France

Le vice-président et député européen du Rassemblement National, Jordan Bardella était en visite dans la marne ce samedi après-midi. Celui qui avait porté la liste du RN en tête des élections européennes l'an dernier est venu encourager le secrétaire départemental de la Marne, Baptiste Philippot, engagé dans la course municipale de mars prochain à Suippes. Plus de 200 personnes sont venus assister à ce meeting électoral à double sens. L'un tourné vers le scrutin local de 2020 et l'autre vers la présidentielle de 2022.

Obtenir un maximum de communes

En France, le parti de Marine Le Pen avait fait sensation en 2014 lors du précédent scrutin municipal en obtenant une quinzaine de mairies. Dans la Marne, "malgré une réelle implantation du parti grâce aux conseillers municipaux notamment, aucune commune n'est dirigée par un maire RN", reconnaît Baptiste Philippot, candidat à Suippes. En Mars, "notre but sera de confirmer notre présence dans les communes déjà acquises et d'en obtenir le plus possible, vous dire un chiffre exact serait vous mentir", affirme Jordan Bardella, vice-président du RN.

Les municipales sont "une vitrine" pour la présidentielle

Le parti veut se servir du scrutin local pour confirmer l'essai des européennes et ainsi conforter sa place pour 2022. "Avant d'être un rassemblement national, il faut être un rassemblement local. L'idée est de présenter un maximum de listes et d'en faire gagner un maximum pour structurer notre implantation en vue de l'élection présidentielle. On ne néglige pas les municipales, au contraire on veut montrer aux citoyens qu'on prêts ! Elles sont pour nous une vitrine de ce que nous pouvons faire à la tête de l'état, en l’occurrence avec des pouvoirs que sont ceux d'une municipalité. Les deux élections sont liées", explique le député européen.

Récupérer les "orphelins" de LR

L'enjeu est donc énorme pour le premier parti de France lors des dernières européennes, la stratégie des prochaines semaines va consister à convaincre un maximum d'électeurs, qu'importe son bord politique. "Des électeurs, historiquement de gauche ou de droite qui sont aujourd'hui orphelins, je pense notamment aux LR (Les Républicains)", précise Jordan Bardella.

Partout où le RN ne présente pas de liste, il observera les autres candidats à ces municipales et songera à des alliances pour être tout de même présent. Par exemple, ce pourrait être le cas à Châlons-en-Champagne (Marne), où le parti de Marine Le Pen n'est pour le moment pas représenté pour la prochaine échéance électorale.