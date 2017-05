Présidentielle : le débat vu de Drôme Ardèche

Thierry Cornillet, membre du conseil politique d'En Marche et ancien député maire de Montelimar et Céline Porquet, responsable du FN en Ardèche ont débattu sur France Bleu Drôme Ardèche ce mercredi matin. Au programme, l'Europe, le pouvoir d'achat et l'emploi.

Tout les oppose. Ce sont deux visions opposées de l'avenir que présentent les deux représentants des finalistes de la présidentielle.

L'Europe, trop ou pas assez

C'est un thème très clivant entre les deux candidats. L'Europe à l'origine des maux des français et notamment du chômage explique le FN. La nécessité de l'Europe pour l'économie et la création d'emploi dit le représentant d'En Marche.

Deux visions de l'Europe s'opposent Copier

Le pouvoir d'achat : une augmentation nécessaire pour les deux candidats

Le FN veut instaurer une prime de pouvoir d'achat pour les petites retraites et les revenus inférieurs à 1.500 €. C'est une autre solution que préconise Emmanuel Macron: la baisse des cotisations sociales et donc la réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net.

L'emploi : préférence nationale ou baisse des charges

La baisse des charges patronales pour Emmanuel Macron. La réindustrialisation de la France explique Marine Le Pen.

