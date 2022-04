Présidentielle : Marine Le Pen arrive en tête du premier tour à Mamers, ville traditionnellement à droite

En Sarthe, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen grâce au vote urbain pour le premier tour de l'élection présidentielle. La candidate du Rassemblement national arrive en tête dans une majorité de communes rurales. Alors que François Fillon était arrivé en tête du premier tour en 2017, cette année, les Républicains s'effondrent avec un score 5,36% dans le département. C'est notamment le cas à Mamers.

"Ça m'a surpris"

A Mamers, au nord du département, les habitants ont majoritairement voté pour François Fillon (31,5%) en 2017 lors du premier tour de la dernière présidentielle devant le Rassemblement national (21,13%). En 2020, le maire LR, Frédéric Beauchef est réélu. Pourtant dimanche c'est Marine Le Pen qui a remporté le plus de voix dans la commune (30,59%), très loin devant Valérie Pécresse (8,37%).

Philippe, retraité dont la famille vit à Mamers depuis trois générations ne s'attendait pas à un tel résultat. "Ça m'a surpris parce qu'on est plutôt de droite à Mamers". Au bar-tabac, Stéphane un ouvrier ne souhaite pas dire pour qui il a voté. "Valérie Pécresse n'incarne plus rien. La droite la gauche, ça ne veut plus rien dire. On ne croit plus en ces gens-là." Mais il précise toutefois qu'il ne votera pas pour Emmanuel Macron au second tour.

"C'est un vrai vote de rejet du gouvernement", estime Anne Beauchef, conseillère régionale Les Républicains et habitante de Mamers. "La période gilets jaune qui a été très difficile et anxiogène n'est toujours pas réglée. Cela s'est retrouvé dans ce vote." Dans la commune, Emmanuel Macron arrive en deuxième position (28,34%) du premier tour à deux points de la candidate RN.