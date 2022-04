Présidentielle : entre enthousiasme et soulagement pour les militants marcheurs à Amiens

Les marcheurs de la Somme avaient rendez-vous dans un bar du centre-ville d'Amiens pour suivre l'annonce des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce dimanche soir. Dans la ville où Emmanuel Macron a grandi, ses soutiens ont explosé de joie en découvrant le visage de leur champion sur l'écran, à 20 heures.

"Et un et deux, et cinq ans de plus", ont-ils scandé. "C'est la joie", s'enthousiasme Nadine, une militante d'Abbeville. Tous salue "le travail et le bilan", d'Emmanuel Macron. "On l'a souvent dit arrogant, ce n'est pas vrai, il est compétent", réagit Marco, un autre militant, drapeaux français et européen à la main.

Pas de triomphalisme

Mais tous sont aussi conscient de l'ampleur du score du Rassemblement National. "Je suis content pour mon pays mais il faut s'interroger sur le vote pour les extrêmes", tempère Maxence. Un sentiment partagé par Cécile Delpirou, députée La République en Marche de la Somme. "Clairement on ne peut pas totalement se satisfaire totalement d'un score comme celui là, le RN est beaucoup trop fort. Mais je suis très satisfaite qu'Emmanuel Macron soit là pour cinq ans de plus. J'ai une grande confiance en lui et je ne doute pas qu'il saura faire ce qu'il faut pour que dans cinq ans, ce ne soir plus comme cela."