Présidentielle - 1er tour : Marine Le Pen confirme son ancrage dans les Hauts-de-France

Marine Le Pen arrive largement en tête du premier tour de la Présidentielle dans les Hauts-de-France ce dimanche.

Sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France, Marine Le Pen confirme son ancrage et arrive en tête du premier tour de la Présidentielle dans les cinq départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne) avec 31,03% des voix. Jean-Luc Mélenchon est deuxième (19,59%) au coude à coude avec Emmanuel Macron (19,50%). Dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen récolte 34% des suffrages. C'est 70.000 voix de plus qu'en 2012. Dans ce département historiquement acquis à la gauche, Jean-Luc Mélenchon est deuxième à 19% et Benoît Hamon n'est que 5e. Dans le Nord, Marine Le Pen est en tête avec 28,22% des voix, puis Mélenchon avec 21,28%. Dans la Somme, Marine Le Pen est à 30,37% des voix suivie d'Emmanuel Macron à 21,75%. Dans l'Oise, Le Pen est à 30,88 contre 19,80% pour Emmanuel Macron. Dans l'Aisne, la candidate du Front national récolte 35,67% des suffrages contre 17,94% pour Emmanuel Macron.

Quels sont les résultats dans les principales villes des Hauts-de-France ? A Lille, c'est Jean-Luc Mélenchon qui récolte le plus de voix avec 25,02% des suffrages contre 25,02% pour Macron, 14,41% pour Fillon et 13,83% pour Le Pen. Dans la métropole lilloise, le candidat PS Benoît Hamon ne dépasse pas les 10% à Villeneuve d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, il réalise 11% à Lille, c'est Mélenchon qui arrive en tête dans ces quatre villes. 36% à Roubaix pour le candidat Insoumis, 28% à Tourcoing, 28% à Villeneuve d'Ascq. A Valenciennes, Marine Le Pen vire en tête, tout comme à Douai, Dunkerque ou encore Grande Synthe. Elle atteint 46% des voix à Hénin-Beaumont. Arras est la seule grande ville du Pas-de-Calais où Macron arrive en tête (25%) devant Le Pen (21%).

A Amiens, le "local" de l'étape, Emmanuel Macron arrive en tête avec 28% des voix devant Mélenchon (24,87%) et Marine Le Pen (18,42%). Marine Le Pen qui arrive également en tête à Beauvais, la ville de Caroline Cayeux, soutien indéfectible de François Fillon (le candidat les Républicains termine 4e derrière Jean-Luc Mélenchon dans les trois départements picards).