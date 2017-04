Présidentielle - 1er tour : participation en baisse dans les deux Charentes à 17 heures

La participation est légèrement en baisse en Charente et Charente-Maritime pour le 1er tour de la présidentielle à 17 heures. Pour la première fois, tous les bureaux de vote fermeront chez nous à 19 heures.

En Charente-Maritime, 70,19% des électeurs sont allés voter à 17 heures selon une estimation de la préfecture. EN 2012, au 1er tour, le taux de participation était de 70,76%.

En Charente, la préfecture annonce 67,33% de votants à 17 heures. Contre 71,74% il y a 5 ans.

Dans nos deux Charentes, 755 000 électeurs sont appelés aux urnes. Il y a 535 bureaux de vote en Charente et 775 bureaux en Charente-Maritime.

La nouveauté, c'est que vous avez une heure de plus pour voter. Dans nos deux Charentes, les bureaux ferment à 19 heures au lieu de 18 heures. Façon de limiter les fuites sur les résultats, mais du coup pas sûr qu'on connaisse à 20h pile les deux qualifiés du second tour. Surtout si les résultats sont serrés.