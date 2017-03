Présidentielle 2017 : Poutou sur le podium des parrainages en Franche-Comté derrière Fillon et Macron

Officiellement qualifié sur le fil, ce samedi, pour le premier tour de l’élection présidentielle 2017, le candidat du NPA a récolté 60 parrainages d’élus francs-comtois. Philippe Poutou occupe une surprenante troisième place en Franche-Comté devant Benoît Hamon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Le conseil constitutionnel a publié, ce samedi, la liste définitive des candidats qui ont officiellement obtenu le seuil minimum obligatoire de 500 parrainages d’élus dans toute la France pour se présenter au premier tour de l’élection présidentielle 2017 le 23 avril.

Un podium national Fillon – Hamon – Macron et une queue de peloton Poutou – Cheminade

Onze candidats au total, puisque ce samedi Jean Lasalle (708 parrainages / 5e position), Philippe Poutou (573 / 10e) et Jacques Cheminade (528 / 11e) ont finalement rejoint in extremis les huit premiers ’’qualifiés’’ : François Fillon (3.635 / 1er), Benoît Hamon (2.039 / 2e), Emmanuel Macron (1.829 / 3e), Jean-Luc Mélenchon (805 / 4e), Nicolas Dupont-Aignan (707 / 6e), Nathalie Arthaud (637 / 7e), Marine Le Pen (627 / 8e) et François Asselineau (587 / 9e).

Les élus francs-comtois préfèrent aussi Fillon et Macron, mais également Poutou plutôt que Hamon !

En Franche-Comté, 614 élus – dont 204 dans le Doubs, 190 dans le Jura et 174 en Haute-Saône – ont donné leurs parrainages. Et là aussi, c’est François Fillon qui arrive largement en tête (138) ! Mais devant Emmanuel Macron (66) et non plus Benoît Hamon (4e / 53) qui est même éjecté du podium des parrainages francs-comtois, de façon plutôt surprenante, par Philippe Poutou, l’un des ’’petits candidats’’ de cette présidentielle 2017 pourtant classé à la dixième et avant-dernière place au plan national !

573 #Parrainages! Merci aux élus, bravo aux militants, notre campagne va pouvoir changer d'échelle, pour affirmer les idées anticapitalistes pic.twitter.com/GAzWZxNPcs — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 18, 2017

Philippe Poutou, le candidat du NPA, a récolté 60 parrainages en Franche-Comté (20 en Haute-Saône comme dans le Jura, et 15 dans le Doubs notamment). Soit près de 10% de ses 573 signatures obtenues dans toute la France.

Je ne voterai pas Poutou mais c’est un parrainage que j’assume complétement ! » - Jean-Claude Mille, maire de Ronchamp

Parmi les soixante élus francs-comtois qui ont apporté leurs signatures à Philippe Poutou, il y a le Haut-Saônois Jean-Claude Mille : « Je ne voterai pas Poutou [au 1er tour de la présidentielle] mais c’est un parrainage que j’assume complétement ! Moi je suis ’’divers gauche’’, confirme le maire de Ronchamp, mais c’est un petit coup de pouce donné à un ‘’petit candidat’’ comme Poutou pour faire entendre sa voix. C’est une question de pluralisme : que chacun ait la parole, pas que les ‘’’grands candidats’’ ».

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon derrière la très grande majorité des ’’petits candidats’’ en Franche-Comté

Et à la troisième marche du podium des parrainages francs-comtois occupée par Philippe Poutou, il faut aussi ajouter la 5e place de Jacques Cheminade (51) juste devant Nathalie Arthaud (6e / 47) et Jean Lasalle (7e / 41). Autant d’autre ’’petits candidats’’ qui, en Franche-Comté, devancent les cadors politiques que sont Marine Le Pen (9è / 25) et Jean-Luc Mélenchon (10è / 23)… En terme de parrainages, pour l’instant en tous cas…