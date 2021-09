Présidentielle 2022 : le Savoyard Michel Barnier arrive en troisième place chez les sympathisants de droite

Les Républicains tentent de trouver le plus rapidement possible leur champion pour la présidentielle 2022. Alors que le parti peine à trouver son candidat et à départager, une enquête d'opinion est sortie ce mercredi 22 septembre. Commandée quelques mois plus tôt en juin, elle se veut plus large que les sondages classiques, avec des questions sur des thèmes comme la sécurité, la délinquance ou encore l'immigration clandestine.

Michel Barnier troisième chez les sympathisants

Dans cette enquête menée auprès d'environ 15 000 Français de droite, un candidat paraît prendre une avance non négligeable : Xavier Bertrand. 71% des sondés le jugent en effet capable de battre Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle, contre 56% pour Valérie Pécresse. En troisième position et loin derrière, l'ancien député savoyard Michel Barnier récolte 38% d'avis favorables.

Sur les questions dites prioritaires pour les électeurs de droite, Xavier Bertrand devance nettement ses rivaux. En revanche, sur des thèmes comme la stature d'état et la capacité à gérer une crise, Michel Barnier talonne, voire devance tous les autres candidats.

Une décision le 25 septembre

Cette enquête d'opinion est livrée seulement quelques jours avant le grand congrès de la droite prévu ce samedi 25 septembre. C'est lors de ce congrès que le parti Les Républicains prendra une décision sur le mode d'élection de son candidat à la présidentielle, soit par vote ouvert aux sympathisants, soit par soit un vote des adhérents LR en congrès.

