Présidentielle 2022 : à Évreux, Valérie Pécresse se pose en "nouvelle pilote de l'avion France"

C'est peut-être la proximité de la base aérienne 105 qui a donné des ailes à Valérie Pécresse qui se voit en "pilote de l'avion France" ce mardi soir devant les sympathisants et les militants Les Républicains et autres curieux de l'Eure. Accueillie par Guy Lefrand, le maire d’Évreux et président de la fédération LR de l'Eure, la présidente de la Région Île-de-France et néo-LR a, pendant plus d'une heure et demie, égrainé son programme si les militants lui accordent leur confiance lors de leur congrès le 4 décembre et les Français en cas de victoire en avril 2022. "Si on veut battre Emmanuel Macron, il va falloir rassembler très large" lance la candidate, regrettant la tenue d'un congrès plutôt que d'une primaire en exhortant "à ne pas oublier d'ici le 15 novembre à adhérer, réadhérer ou faire adhérer" à LR.

Je suis venue vous apporter une bonne nouvelle. Moi je pense qu'on va gagner 2022 - Valérie Pécresse

Et la candidate de s'appuyer, pour étayer sa prédiction, sur "la très grande fébrilité des hommes et des femmes qui nous gouvernent. La dernière, c'est le chèque inflation" tonne Valérie Pécresse, une indemnité inflation, "totalement injuste et totalement bricolée". Valérie Pécresse explique son engagement dans cette campagne : "La France ne va pas bien et aujourd’hui une partie des Français se disent, il vaut mieux soutenir le président de la République, parce que c'est quand même lui qui conduit l'avion, on est dans les turbulences", mais "d'ici un, deux, trois mois, l'avion France va se poser et là, les Français vont se dire, on peut changer le pilote". Et Valérie Pécresse de dérouler son projet pour la France, "un projet qui redresse le pays". Première volonté et reprenant les mots d’Édouard Philippe lors de la création d'Horizons au Havre "remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue" avec un train de réformes : réforme des retraites, "SMIC net pour les petites retraites et retraite à 65 ans", réforme de l'assurance chômage, réforme de la décentralisation, "je supprimerai 150.000 postes dans l’administration, il y a des doublons partout". Des réformes "pour financer une hausse des salaires de 10% sur le quinquennat" . Valérie Pécresse promet moins d’impôts "pour redonner du pouvoir d'achat" et "pour assurer les compétitivité des entreprises".

Je veux qu'on réussisse par le travail et le mérite. Je veux qu'un fils d'ouvrier puisse devenir cadre - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse veut un égal accès des Français à la santé. Une proposition qui trouve écho dans l'Eure, dernier département en France pour la démographie médicale.

En heure et demie, la candidate essaie d'être exhaustive : écologie, agriculture, Europe, justice, immigration, famille école, handicap ou grand âge et compte bien sur son expérience de présidente de la Région pour mener à bien son projet pour restaurer la dignité des Français.

Emmanuel Macron n'a pas traité des Français dignement et c'est pour ça qu'on a eu les Gilets Jaunes. Il a clivé entre les villes et les campagnes. Les territoires ruraux se sont sentis abandonnés - Valérie Pécresse.

L'accueil des militants

Dans l'assistance, "l'aspect fierté de la France retrouvé, mettre en avant l'emploi, on est dans le concret avec son expérience de présidente de Région" ont séduit Claire-Marie qui votera Valérie Pécresse lors du congrès. Marie-Dominique veut, elle, écouter elle tous les candidats avant de faire son choix. Elle était d'ailleurs venue voir Xavier Bertrand lors de son déplacement à Évreux. Elle le confie, Pécresse, "c'est un autre style, elle est aussi proche du terrain que l'est Xavier Bertrand" et attend de voir ce que propose Michel Barnier. Elle en est convaincue, "la droite est là et contrairement à ce que les média peuvent en dire, elle est unie". Didier a lui été charmé car "elle apporte des solutions, elle n'est pas seulement dans la critique". Des solutions sur "l'insécurité en France, la délinquance, sur relancer l'économie". Édouard, 20 ans, dit lui vouloir "réfléchir encore un petit peu" mais "le choix est peut-être fait, mais pour un autre qui a beaucoup plus de charisme" dit le jeune élu.

Valérie Pécresse s'est prêtée à la séance photos avec les militants

La droite peut-elle gagner cette élection présidentielle ? Lors du pot de l'amitié partagé à l'issue de la réunion publique, "je pense que le président de la République peut perdre" avance Daniel, en espérant que "c'est la droite républicaine d'origine gaulliste qui le battra, parce que quand je vois les autres, c'est un peu inquiétant".

Verdict les 10 et 24 avril 2024.

Sont également candidats à l'investiture Les Républicains : Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Payre.