Présidentielle 2022 : "Ce n'est pas la fin de l'histoire" selon Sébastien Jumel, soutien de Jean-Luc Mélenchon

Il est le "troisième homme" de ce premier tour : Jean-Luc Mélenchon a recueilli près de 22 % des suffrages ce dimanche, lors du premier tour de l'élection présidentielle, derrière Emmanuel Macron (27,6 % des voix) et Marine Le Pen (24,4 %), arrivés en tête et qualifiés pour le second tour. "Les graines de l'espoir ont été semées", estime ce lundi sur France Bleu Normandie le député PCF de la Seine-Maritime, Sébastien Jumel, qui a soutenu pour ce scrutin le candidat de la France Insoumise, arrivé premier en Normandie dans des villes comme Rouen, le Havre ou Evreux.

"Il s'en est fallu de peu"

"Si la gauche avait été en situation de se rassembler, alors le deuxième tour qui est proposé aux Français n'aurait pas été le même", ajoute le député de Dieppe avec amertume, alors que Marine Le Pen compte environ 500 000 voix d'avance sur Jean-Luc Mélenchon au niveau national.

"Je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points, poursuit Sébastien Jumel à propos de la désunion de la gauche. Mais il s'en est fallu de peu pour avoir un scénario autre que le choix entre l'extrême droite et l'extrême argent. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire : il faut bâtir des résistances et construire des ponts pour offrir des alternatives."

"Arrogance"

Mais pour porter ces combats, encore faut-il avoir des élus et des députés. Après ce rendez-vous raté de la Présidentielle, et auparavant celui des Régionales en Normandie, une alliance est-elle possible pour les élections législatives ? Le maire PS de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, veut ainsi, avec d'autres élus socialistes, qu'un "pacte social et écologique" soit conclu pour ce scrutin.

RÉÉCOUTER - Sébastien Jumel réagit sur France Bleu Normandie au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle Copier

"Nicolas Mayer-Rossignol, qui était porte-parole d'Anne Hidalgo, a pris une gifle hier soir, et je suis heureux qu'il fasse montre de moins d'arrogance que dans d'autres élections plus récentes, ironise Sébastien Jumel. Il faut que le peuple de gauche sache se rassembler, mais il ne s'agit pas de le faire autour d'un consensus mou : il faut que la gauche retrouve les chemins de la combativité, des quartiers populaires et de ce qui fait le quotidien des habitants."

Le député et ancien maire de Dieppe dira par ailleurs, "après la présidentielle", s'il est candidat à un nouveau mandat. "Je suis au travail, et je précise qu'évidemment aucune voix ne doit nourrir le Rassemblement national au deuxième tour. L'extrême droite reste un extrême danger pour les plus fragiles, pour les habitants des quartiers populaires, pour les salariés qui veulent défendre leur droit à la retraite, etc.", conclut Sébastien Jumel.

En Normandie, Marine Le Pen est arrivée en première position dans le département de l'Eure et elle est au coude-à-coude avec Emmanuel Macron en Seine-Maritime. La candidate du Rassemblement national est également arrivée première à Dieppe.