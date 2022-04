Présidentielle 2022 : découvrez les résultats du second tour près de chez vous à Paris et en Ile-de-France

C'est Emmanuel Macron qui remporte cette élection présidentielle 2022. Il est réélu avec un score de 58,2%. Mais comment a-t-on voté près de chez vous à Paris et en Ile-de-France ? Pour le savoir, mettez votre ville, votre département, votre région, dans nos moteurs de recherche ci-dessous.

Emmanuel Macron reste à l'Elysée. Le président de la République sortant a été réélu avec un score de 58,2% et il entame donc un second mandat.

En Ile-de-France, 7,3 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Découvrez comment, on a voté dans notre région et au plus près de chez vous.

Découvrez les résultats validés en Ile-de-France

Découvrez les résultats validés à Paris

Vous voulez savoir comment on a voté tout près de chez vous ?

Mettez votre ville ci-dessous. Attention, les résultats s'affichent uniquement une fois qu'ils sont validés par le ministère de l'Intérieur.

Visualisez sur cette carte où chacun des deux candidats est arrivé en tête