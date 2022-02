Présidentielle 2022 : dernière ligne droite pour vous inscrire sur les listes électorales en Indre-et-Loire

L'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle, et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives, dans votre commune d'Indre-et-Loire.

Moins de deux mois avant l'élection présidentielle. Les 10 et 24 avril prochains, vous pourrez voter, mais pour ça, il faut que vous soyez inscrits sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 2 mars pour le faire en ligne, jusqu'au 4 mars pour le faire en mairie, dans votre commune d'Indre-et-Loire.

Qui doit s'inscrire sur les listes électorales ?

L'inscription sur les listes est en principe automatique pour les nouveaux électeurs de 18 ans. En revanche, vous devez vous inscrire si vous avez déménagé. Cela concerne ceux qui ont emménagé dans une nouvelle commune, mais aussi ceux qui ont changé d'adresse au sein de la même ville.

Comment s'inscrire ?

Vous devrez alors remplir un formulaire, à compléter en ligne ou en mairie, en renseignant notamment votre nouvelle adresse. A cela, s'ajoutent deux justificatifs : une carte d'identité ou passeport (valide ou périmé depuis moins de cinq ans), et un justificatif de domicile de moins de trois mois (une facture de gaz, d'électricité, d'eau ou un bulletin de paie par exemple).

Une fois que tout cela est déclaré, vous n'aurez plus qu'à attendre votre carte d'électeur. Elle arrivera directement chez vous, dans votre boîte aux lettres, avant le scrutin. Vous recevrez également les programmes et la propagande électorale.

Que faire si je ne suis pas inscrit ?

Passé le 4 mars, si nous n'êtes pas inscrit dans votre commune, vous ne pourrez pas voter à l'élection présidentielle. En revanche, pour les élections législatives, les 12 et 19 juin 2022, vous avez un délai supplémentaire pour vous inscrire, jusqu'au 6 mai.

Pour ceux mal inscrits sur les listes après un changement d'adresse, il reste possible de voter dans votre ancien bureau de vote. "Mais vous ne recevrez pas la propagande électorale et ça peut générer des difficultés lors du scrutin", explique Annaëlle Schaller, adjointe à la Citoyenneté à la ville de Tours.

La ville de Tours recherche des assesseurs

Vous pouvez également vous inscrire comme assesseur, pour tenir un bureau de vote. Pour cela, il suffit d'être majeur, inscrit sur les listes électorales et volontaire. A Tours, 85 bureaux de vote doivent ouvrir les quatre dimanche d'élection. "On recherche donc 85 présidents et trois ou quatre assesseurs par bureau, soit environ 300 personnes chaque dimanche", indique Annaëlle Schaller.

La municipalité appelle dès maintenant à s'inscrire, pour ne pas revivre le manque d'assesseurs des élections départementales et régionales en juin 2021. "S'il manque des assesseurs, cela nuit au bon déroulé du scrutin et parfois, les bureaux de vote ne peuvent tout simplement pas ouvrir", rappelle l'adjointe, à l'image de ce qu'il s'était produit à Marseille. "J'appelle vraiment à s'inscrire, en sachant qu'il n'y a pas besoin de compétences, il faut juste être volontaire et c'est l'occasion de découvrir les coulisses."

L'inscription se fait en mairie, en ligne sur le site de la ville ou par mail à 2022elections@ville-tours.fr. Vous pourrez alors indiquer vos coordonnées et vos disponibilités pour un ou plusieurs dimanches, ainsi que votre choix de bureau de vote.