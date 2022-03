Présidentielle 2022 - En Ille-et-Vilaine, la mise sous pli reprise en régie après des dysfonctionnements

Est-ce que vous aurez bien les programmes et les bulletins des candidats à l'élection présidentielle dans votre boîte aux lettres ? Après les problèmes de la distribution lors des élections régionales et départementales 2021, certaines préfectures revoient complètement leur organisation. C'est le cas du département d'Ille-et-Vilaine.

Après avoir externalisé à une entreprise privée, sans succès, cette tâche sera assuré par des fonctionnaires pour l'élection présidentielle. "L'entreprise qu'on avait trouvé était basée dans l'Eure, donc c'est vrai que c'est pas tout près", explique Marine Le Joliff, cheffe du bureau de la citoyenneté, en charge des élections. "Et il y a eu des problèmes d'organisation." La préfecture estime qu'au moins 30% des électeurs n'ont rien reçu dans leur boîte aux lettres aux élections régionales.

450 fonctionnaires recrutés, un hall du Parc expo loué

Des problèmes d'organisation mais aussi de recrutement, selon Marine Le Joliff. "Puisque c'était un travail exclusivement manuelle, ils avaient tout basé sur le recrutement d'intérimaires. Sauf que les intérimaires n'étaient pas toujours au rendez vous." Un certain nombre d'électeurs n'ont donc rien reçu, et d'autres les mauvais bulletins. Estimer le nombre d'erreurs reste très compliqué, mais la préfecture a dénoncé le marché, et donc mis fin prématurément au contrat avec cette société privé.

C'est donc un retour à un fonctionnement en régie. Pour ça 450 personnes ont été recrutées. En grande majorité des fonctionnaires mais aussi des travailleurs en insertion. "On se disait que c'était plus simple de confier ça à une entreprise privée", concède la cheffe du bureau citoyenneté de la préfecture, "puisque si on a réduit le nombre de fonctionnaires, on a moins de personnes pour faire la mise sous pli. Mais au final, on revient aux fonctionnaires." C'est un gros défi logistique pour la préfecture qui avait fait le choix d'externaliser. Un hall du Parc des expositions de Rennes a été loué pour l'occasion.

Faire la mise sous-pli devrait permettre d'éviter les erreurs. Le ministère de l'intérieur a également déclanché un audit pour les départements où cette distribution n'avait pas fonctionné. Il y aura donc des contrôles aléatoires pour s'assurer que, cette fois, tout le monde reçoive les bulletins et les professions de foi des candidats.