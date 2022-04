Présidentielle : Bryan Masson invite tous les électeurs anti-Macron à rejoindre le RN

Marine Le Pen arrive en tête dans les Alpes-Maritimes avec 26,64% des voix. "Elle sera en tête au second tour j'en suis sur" pour Bryan Masson l'un de ses représentants sur le département. "Tous les anti-macron sont les bienvenus avec nous"

"Nous tendons la main à tous ceux qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron au second tour." Le représentant de Marine le Pen y croit : "On va l'emporter au deuxième tour. C'est la première fois que je sens qu'elle peut gagner. Marine a muri son projet et sa personnalité" a déclaré ce lundi sur France Bleu AzurBryan Masson, 25 ans, qui devrait se lancer dans les législatives à Saint-Laurent-du-Var.

La candidate du Rassemblement national (RN) est en tête dans le département des Alpes-Maritimes et dans les villes de Grasse et de Menton, mais elle est devancée par Emmanuel Macron dans les trois principales villes de Nice, Cannes et Antibes.

Bryan Masson, 25 ans , qui devrait se lancer dans les législatives à Saint-Laurent-du-Var.