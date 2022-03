Présidentielle 2022 : La campagne démarre doucement pour La République en marche, en Isère

Le président de la République est enfin candidat à sa réélection. S'il n'a pas encore présenté de programme, la lettre qu'il a adressé aux Français pour annoncer sa candidature en donne quelques grandes lignes. Il veut par exemple mieux rémunérer les enseignants ou lutter contre la désertification médicale, après un mandat marqué par une pandémie.

Sur le marché Marcel Cachin de Fontaine, militants et élus ont tracté une bonne partie de la matinée ce dimanche. "Aux personnes hésitantes, on leur dit surtout que l'on a quand même eu un président à la hauteur, juge Émilie Chalas, députée LREM de la 3ème circonscription de l'Isère (Grenoble, Fontaine et Sassenage). Si tout n'a pas été parfait ou n'a pas pu se faire, on a quand même avancé, réformé la France. Emmanuel Macron a été à la hauteur pour la crise du Covid, et il l'est aujourd'hui sur la gestion de la diplomatie entre la Russie et l'Ukraine."

Émilie Chalas, députée de l'Isère et Cécile Prost, représentante LREM 38 © Radio France - Shannon Marini

La campagne est bel et bien lancée mais la difficulté est d'intéresser les électeurs, dans un contexte très perturbé par la guerre en Ukraine. Cécile Prost, la représentante LREM de l'Isère l'a bien sentie : "Pour autant la démocratie continue. Il nous faut aller à la rencontre des Français, les écouter et c'est ce que l'on fait depuis 2017. L'idée est de pouvoir poursuivre toutes les réformes, pour que le quotidien, a fortiori en temps de grosse difficulté, puisse être géré au mieux."

30,5% des intentions de vote

Sur le terrain, les élus se heurtent à des déçus, comme Alexandre : "J'avais voté pour Macron. Je lui ai trouvé des excuses les deux premières années, mais là... Je ne voterai certainement pas pour lui cette fois." De son côté, Liliane, venue faire ses courses en est presque sûre, elle votera pour un deuxième mandat du président. "C'est le seul qui est pour le moment légitime, surtout dans cette période."

Emmanuel Macron est donné en tête du premier tour avec 30,5% des intentions de vote, d'après le dernier sondage Ipsos. Il gagne quatre points par rapport au sondage précédent, publié fin février.