Présidentielle 2022 : la candidate du PS Anne Hidalgo en visite à Chenôve

Anne Hidalgo est arrivée à Chenôve ce jeudi 28 octobre 2021. La maire de Paris, candidate socialiste à prochaine élection présidentielle a été accueillie par le maire de la commune, le socialiste Thierry Falconnet et son équipe. La candidate vient rencontrer des habitants pour parler du pouvoir d'achat et des salaires.

Anne Hidalgo ici dans les locaux du Secours Populaire à Chenôve, autour d'une habitante du quartier et du maire de la commune Thierry Falconnet. © Radio France - Annelaure Labalette

Proposer un "carrefour des femmes en France"

La candidate socialiste est venue rencontrer les habitants et les habitantes de Chenôve car "nombre de femmes ici vivent ici avec moins de 1000 euros par mois" a rappelé celle qui vise la présidence de la République. Lors de sa visite dans les locaux du Secours Populaire, Anne Hidalgo a évoqué la situation de "toutes ces femmes qui se sentent abandonnées par le gouvernement, des femmes de ménage, des aides domicile mais aussi des retraitées et des personnes handicapées". Elle promet, si elle élue, d'en faire un combat et de proposer "un carrefour des femmes en France."

L'école et l'hôpital, deux piliers du programme d'Anne Hidalgo

Pour faire avancer les choses, Anne Hidalgo le martèle une fois encore, "l'école et l'hôpital sont deux piliers de notre société". La maire de Paris, engagée dans cette campagne pour la présidentielle, pâtit d'un manque de notoriété en dehors de la capitale et veut séduire ici aussi en Côte-d'Or et se prête volontiers aux selfies avec les habitants venus la rencontrer .