Le Conseil constitutionnel vient d'annuler le scrutin du second tour de l'élection présidentielle à Montrevel (Isère). Il retoque les 276 voix des habitants à cause du non-respect du code électoral. Les clés de l'urne n'ont pas été correctement mises à l'abri.

Présidentielle 2022 : le scrutin du second tour annulé à Montrevel à cause... d'un problème de clés !

Urne et carte lectorale

Mais où étaient donc cachées les clés ? Ce mercredi, le Conseil constitutionnel a, purement et simplement, annulé tous les bulletins glissés dans l'urne pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril dans le village de Montrevel, entre La Tour-du-Pin et la Côte-Saint-André (Isère). La faute à une erreur dans la mise en place du protocole du code électoral, concernant les clés servant à ouvrir l'urne. Elles n'ont pas été rangées au bon endroit, retoquant ainsi 276 voix.

Un scrutin très réglementé

Pour qu'un scrutin soit validé, il existe un certain nombre de règles très précises à respecter dans les bureaux de vote. Il y a notamment un point qui concerne les deux trousseaux de clés qui permettent d'ouvrir l'urne. Dans le code électoral, à l'article L63, il est écrit : "Les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs."

Les clés dans le placard plutôt que dans la poche

C'est bien cette règle qui n'a pas été respectée dimanche dernier. Daniel Vitte, le maire de Montrevel et le président du bureau de vote, explique qu'avec son assesseur, ils ont rangé les clés dans un placard sur place fermé à clé. Sauf que cette action est contraire à ce que demande l'article du code électoral ci-dessus. Ils devaient impérativement avoir ces clés sur eux toute la journée. Une erreur qui peut paraître anecdotique, mais qui annule donc tout le scrutin, et les 276 votes des habitants.