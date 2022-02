Présidentielle 2022 : les inscriptions sur les listes électorales s'achèvent le 4 mars

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales ou que vous avez changé d'adresse, il vous reste un mois pour effectuer la démarche si vous souhaitez voter à la présidentielle en avril prochain. Le 4 mars est la date limite en mairie ou par courrier. Si vous passez par internet, la date limite est le 2 mars.

A Niort, les inscriptions ou changements d'adresse sont en hausse ces deux derniers mois : 594 en décembre, 580 en janvier, contre 215 en moyenne par mois. "Les inscriptions ont l'air de prendre et c'est de bonne augure pour la participation. Les élections présidentielles suscitent plus d'engouement, on le sait", note Michel Pailley, adjoint au maire de Niort en charge de l'état civil et des élections. Il faut savoir que les personnes âgées de 18 ans sont inscrites automatiquement si elles ont fait leur recensement citoyen à 16 ans.

Du changement pour les procurations

Nouveauté cette année, elle concerne les procurations. "Il est possible maintenant d'avoir la procuration d'un résident d'un autre commune. Attention à ce que la personne n'habite pas trop loin. Si vous êtes à Niort et que vous donnez procuration à un habitant de Poitiers, il faudra qu'il viennent jusqu'à Niort le jour de l'élection", indique Michel Pailley. La procuration peut se faire en ligne mais il faut valider sa demande en se déplaçant dans un commissariat ou à la gendarmerie ou les tribunaux de proximité.

Nouvelle carte d'électeur avec un QR code

Autre nouveauté, la carte d'électeur. Elle va être renouvelée. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore reçue, "elles ne seront envoyées que fin mars, début avril", indique Christelle Rivollet, responsable du service élections/affaires générales à la mairie de Niort. Cette nouvelle carte disposera d'un QR code. "L'idée c'est qu'à terme par exemple on puisse avoir les dates des élections, les dates de clôture des inscriptions sur les listes électorales et peut-être d'autres documents dématérialisés", explique Christelle Rivollet.

Ces cartes intégreront également un numéro national d'électeur. "Il servira pour les procurations et pour toutes les démarches comme les changements d'adresse. Ce numéro permet que notre compte nous suive toute notre vie d'électeur".

Sachez que pour les élections législatives, la date limite d'inscription est jusqu'au 4 mai en ligne, le 6 mai par courrier ou en mairie. Pour contacter le service élections de la mairie de Niort : 05.49.78.75.03