PRESIDENTIELLE 2022 : les réactions en Vienne et Deux-Sèvres

Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête dans le Poitou, les réactions des différents camps en Deux-Sèvres et Vienne au fur et à mesure de la soirée.

A partir de 20h, les quelques QG de campagne se sont peu à peu animés en Vienne et Deux-Sèvres, même si certains militants comme au RN ont choisi de se retrouver entre eux en privé. A Poitiers comme à Niort, les Préfectures ont vu passer, comme habituellement quelques élus ou politiques locaux. Nos reporters ont pu recueillir les déclarations suivantes.

Olivier Guibert patron du RN 79 © Radio France - Noemie Guillotin

-21h45- Olivier Guibert patron du RN dans les Deux-Sèvres. « Ces résultats prouvent une confiance dans le programme de Marine Le Pen et une défiance par rapport à Emmanuel Macron et ses 5 ans de quinquennat qui ont été assez déplorables quant à la crise économique, la gestion sanitaire. En 2017 peut-être que des erreurs ont été commises, elle a été la seule candidate à le reconnaître. Là elle n’a fait aucune faute. Je pense que Marine Le Pen est très proche de la victoire et le 24 avril cela nous confirmera qu’elle peut être la première présidente de la République."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

-21h25- la députée de Poitiers, Françoise Ballet-Blu (LREM) " J’ai un remerciement pour nos militants du département. Il va falloir continuer à se battre car rien n’est gagné. Sur ma circo, j’ai fait une trentaine de bureaux de vote, Mélenchon est très bien placé, ça donne une idée de la bataille qui s’annonce pour les législatives »

-21h20- Dans la Vienne les soutiens d' Eric Zemmour étaient amers, à l'instar d' Alain Verdin :" On peut nous dire que ce n’est pas suffisamment mais nous, nous sommes satisfaits. Quand on voit que notre parti n’a que trois mois et qu’il est devant des formations politiques qui ont plus de 40 ans d’existence, on peut se dire que l’on est confiant pour la suite »

-21h00- A Poitiers, le député de Poitiers, Sacha Houlié (LREM) et les militants se sont montrés soulagés au moment des résultats :On est heureux, pas euphorique, les habitants de la Vienne ont mieux voté que dans beaucoup de départements de France et de Nouvelle-Aquitaine, merci à eux »

-20h50- Autre député, Guillaume Chiche, (1ère circonscription des Deux-Sèvres) ex LREM : « Le RN, l’extrême-droite est aux portes du pouvoir, elle peut abîmer notre pays et notre démocratie. Marine Le Pen défend une idéologie qui ne ressemble en rien aux valeurs de notre territoire. Il faut se saisir du bulletin Emmanuel Macron dans deux semaines lors du second tour »

Guillaume Chiche député 1ère circonscription des Deux-Sèvres © Radio France - Noémie Guillotin

-20h45 -A gauche : Guillaume Riou, vice président de la région dans la majorité d’Alain Rousset « les résultats à gauche augurent une reconstruction à venir. Il faudra trouver les moyens de l’union »

Guillaume Riou de passage en Préfecture © Radio France - Noémie Guillotin

-20h30- François Blanchard Secrétaire de section du Parti Socialiste de Poitiers :"L'extrême droite peut gagner. Leur score élevé montre que notre démocratie est en danger et dans 15 jours, notre République peut être menacée. Dans cette situation, je ne serai d'aucune ambiguïté. J'appelle au Front républicain, et en conséquence, j'appelle à voter pour le seul candidat inscrit dans le camp républicain, Emmanuel Macron."

Les militants de la France Insoumise à Poitiers © Radio France - François Breton

-20h15- A Poitiers, le camp de Jean-Luc Mélenchon se disait satisfait de son score à 20%. Les militants de LFI : "On se concentre maintenant sur les législatives pour prolonger la dynamique. Au 2nd tour on demande aux militants de donner aucune voix à l'extrême droite et il reste trois autres solutions : abstention/blanc/macron."