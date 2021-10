Présidentielle 2022 : "Les sondages d'aujourd'hui ne seront pas les résultats de l'élection"

Elle est officiellement investie. Anne Hidalgo sera bien la candidate du Parti socialiste à la prochaine présidentielle de 2022. C'était sans surprise, la maire de Paris avait le soutien du patron du PS, Olivier Faure. Elle a obtenu plus de 72% des voix face à son seul challenger, le maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane le Foll.

Créditée par les sondages de 4 à 7% des voix, Anne Hidalgo est-elle la bonne candidate ? Question posée à la première secrétaire du parti en Haute-Vienne, Gulsen Yldirim par Alain Ginestet.

France Bleu Limousin : Est-ce qu'Anne Hidalgo est capable de rassembler la gauche ou en tout cas tout le Parti socialiste ?

Gulsen Yldirim : Anne Hidalgo vient d'être investie à plus de 72% lors du vote des militants contre Stéphane Le Foll, avec une forte participation et ce qui permet, pour nous, de clôturer notre processus de désignation. Nous avons une candidate, nous avons un projet avec des idées fortes, qui seront reprises par notre candidate. Cela signifie que la campagne pour l'élection présidentielle, pour nous, elle débute et nous allons mener une campagne de terrain avec l'ensemble des militants et sympathisants pour porter nos idées, nos valeurs et pour aussi recentrer le débat sur les préoccupations essentielles des Français.

À ce jour, Anne Hidalgo est créditée de 4 à 7 % des intentions de vote dans les sondages. On est à 6 mois du premier tour, est-ce que ça vous inquiète ?

C'est une campagne que l'on mène sur le terrain en allant à la rencontre des Français, en parlant de leurs préoccupations, en apportant des réponses à leurs préoccupations. Et quand on regarde un peu les différentes campagnes présidentielles, on a toujours eu des évolutions au cours de la campagne. Donc, les sondages d'aujourd'hui ne sont pas les sondages de demain. C'est pour cela qu'il est important que nous nous mobilisons et que nous menions cette campagne, parce que c'est de notre responsabilité aussi de porter une offre politique qui s'éloigne des extrêmes et qui recentre le débat sur les préoccupations essentielles. Et je crois que notre famille politique a montré qu'elle était capable d'être une gauche de gouvernement qui ne se contente pas de s'indigner ou de protester, mais qui porte le progrès social et la promesse d'égalité.

On entend peu le PS pour l'instant dans la campagne. Jusqu'à présent, c'était donc normal. Ça va monter en puissance ?

Bien sûr. Vous savez, on a un processus interne, démocratique, avec un congrès qui a amené à plusieurs votes. On a pas élaboré notre projet depuis 18 mois et là, nous avons une désignation qui aboutit à ce qu'Anne Hidalgo soit notre candidate. Donc, la vraie campagne, elle va commencer à partir d'aujourd'hui et je peux vous dire qu'Anne Hidalgo est une femme de terrain qui a une détermination et qui va véritablement exister au cours de cette campagne. Et je suis convaincue qu'avec cette mobilisation des militants et des sympathisants, sa détermination, elle portera notre voix. Et les sondages d'aujourd'hui ne seront certainement pas les résultats de l'élection présidentielle.