Présidentielle 2022 : Nicolas Sarkozy votera pour Emmanuel Macron au second tour

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur ses intentions au second tour. Il annonce ce mardi sur Facebook qu'il votera pour Emmanuel Macron. La candidate LR Valérie Pécresse avait annoncé également voter Emmanuel Macron le 24 avril prochain.

C'est désormais officiel. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy annonce sur sa page Facebook ce mardi qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril prochain.

"On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance"

L'ex-président LR de 2002 à 2012 a choisi les réseaux sociaux pour, dit-il, "quitter ma réserve pour indiquer en toute clarté quel sera mon vote". Il indique voter pour l'actuel président-candidat car "je crois qu’il a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté."

La guerre en Ukraine donc, mais aussi "la fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture du gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron", affirme Nicolas Sarkozy, qui conclut : "On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance".

La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui a obtenu moins de 5% au premier tour de l'élection, avait aussi appelé à voter Emmanuel Macron.