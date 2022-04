Présidentielle 2022 : 32,02% de participation à 12h au second tour en Sarthe

Plus de 410.000 électeurs sont appelés à voter ce dimanche en Sarthe pour le second tour de l'élection présidentielle 2022. A 12h, la participation s'élève à 32,02%, en légère hausse par rapport à 2017 et au premier tour.

C'est le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril. En Sarthe, les 608 bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures et plus de 410 000 électeurs sont appelés aux urnes. A 12h, la participation s'établit à 32,02%, en hausse par rapport au premier tour où elle était de 30,56% et par rapport au second tour de l'élection en 2017 où elle s'élevait à 31,29%. Au Mans, le taux de participation à midi est de 29,80%.

Au niveau national, le taux de participation est de 26,41%, soit deux points de moins qu'en 2017.