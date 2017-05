Présidentielle - 2nd tour : la participation en forte baisse en Loire-Atlantique et en Vendée

La participation est en forte baisse en Loire-Atlantique et en Vendée par rapport au 1er tour à 17h. En Loire-Atlantique, elle est en baisse à 68,58%, et en Vendée à 65,95%. C'est aussi en baisse par rapport au second tour de la présidentielle en 2012.

Comme au niveau national (65,30% de participation), le taux de participation est en baisse en Loire-Atlantique et en Vendée à 17h. En Loire-Atlantique, à 17h, 68,54% des électeurs s'étaient déplacés pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est moins qu'au 1er tour, où 73,91% des électeurs s'étaient déplacés à 17h. Moins aussi qu'en 2012 à la même heure, où 76,17% des électeurs avaient alors voté.

Participation en forte baisse aussi en Vendée, où 65,95% des électeurs s'étaient déplacés à 17h ce dimanche, contre 74,92% en 2012 à la même heure.