Présidentielle – 2nd tour : les réactions dans la Loire

La victoire d'Emmanuel Macron au terme du 2e tour de l'élection présidentielle suscite naturellement de nombreuses réactions des personnalités politiques ligériennes.

La France connait donc son nouveau président de la République, le successeur de François Hollande. Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République au terme d'une élection qui marquera l'histoire de notre pays dans sa tenue et ses résultats.

Régis Juanico, député socialiste, patron du PS dans la Loire : "Un sentiment de soulagement. On peut être satisfaits. Nous avions appelé pour faire en sort que le score du FN soit le plus bas possible. En nombre de voix elle réalise quand même un résultat historique. Dans cet entre deux tours il a fallu convaincre. Il y a un niveau d'abstention, de bulletins blancs et nuls? Ça doit nous alerter sur la santé de notre démocratie. Il n'y aura pas d'état de grâce. Emmanuel Macron devra réunir un peuple français fracturé et divisé. Si je pouvais lui donner un conseil je lui dirai de regarder comment il peut infléchir son programme pour que les premiers mois puisse rassembler le pays."

Régis Juanico, au micro de France Bleu ce dimanche soir © Radio France

Christian Soleil, référent de "En marche !" dans la Loire : "On n’en attendait pas autant. le débat de Marine le Pen a montré le vrai visage de Marine Le Pen. Des personnes ont réalisé le danger qu'elle représentait. Sans être des pro-Macron, j'ai vu beaucoup de personne décider de voter pour lui. Que dire aux abstentionnistes ? Qu'Emmanuel Macron sera un président rassembleur. Il l'a déjà montré avec le mouvement "En marche !".