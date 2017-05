Présidentielle - 2nd tour : Emmanuel Macron a plus de 65% en Creuse

Les Creusois ont placé Emmanuel Macron loin devant Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Découvrez les résultats ici.

La Creuse a largement voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Le candidat d'En marche a recueilli 65,76% des voix contre 34,24% pour Marine Le Pen. Un peu plus de 90 000 personnes étaient appelés aux urnes ce dimanche en Creuse. La participation pour ce second tour est de 76,67%.

Les résultats des 283 bureaux creusois :

Emmanuel Macron : 39.239 voix (65,76 %)

Marine Le Pen : 20.428 voix (34,24%)

Les résultats dans quelques communes :

Guéret : Emmanuel Macron : 3901 voix (75,26%) / Marine Le Pen : 1282 voix (24,73%)

La Souterraine : Emmanuel Macron : 1635 voix (70,69%) / Marine Le Pen : 678 voix (29,31%)

Aubusson : Emmanuel Macron : 1077 voix (69,84%) / Marine Le Pen : 465 voix (30,16%)

Les réactions dans les QG creusois des deux candidats :

Explosion de joie chez les Macronistes creusois après l'annonce de la vicroire d E Macron #Presidentielle2017 pic.twitter.com/gMKJeseKr3 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 7, 2017

Déception et résignation pour les sympathisants #FN à #Guéret. Applaudissements après le discours de Marine Le Pen #Presidentielle2017 pic.twitter.com/n38skHzsDp — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 7, 2017

