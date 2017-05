Vu du Limousin, "le plus dur est maintenant à venir" pour Macron après le 2nd tour

En Haute-Vienne et en Corrèze, les militants et les responsables du mouvement En Marche! savourent l'élection d'Emmanuel Macron. Mais ils le disent aussi : il y a du pain sur la planche.

Le nouveau président de la République s'appelle Emmanuel Macron qui a récolté 70,95% des voix en Haute-Vienne, ce dimanche, et 71% des suffrages en Corrèze au second tour de la Présidentielle. Le leader du mouvement En Marche! a remporté son pari.

"Emmanuel Macron en a pris conscience" Patricia Bordas, représentante En Marche! en Corrèze

En Haute-Vienne comme en Corrèze, les représentants du mouvement du nouveau président savoure son élection. "Je suis surtout très fière du résultat qu'il fait" commente Patricia Bordas, "je suis très fière d'un président de la République qui a 65% et qui va défendre les valeurs de la République" poursuit la représentante d'En Marche! en Corrèze, qui sait aussi que la tâche qui l'attend est immense. "Le plus dur est maintenant à venir et je pense qu'Emmanuel Macron en a pris conscience quand on a écouté le discours qu'il a tenu ce dimanche soir."

"Les Français vont vivre encore cinq ans de hollandisme en pire" Vincent Gérard, patron du FN en Haute-Vienne

Au Front National, le secrétaire général du parti en Haute-Vienne est "très déçu, mais pas pour moi" lâche Vincent Gérard. "Je suis déçu pour les Français. Ils vont vivre de sales moments, ils vont vivre encore cinq ans de hollandisme en pire" poursuit le patron du parti d'extrême droite qui s'en remet aux élections législatives du mois de juin. "On se retrouve le premier parti de France étant donné que M. Macron n'a pas de parti. Nous sommes quand même plus légitimes que ceux qui sont sortis au premier tour. On a une carte à jouer, bien sûr qu'on la jouera."

"Il y a un mouvement pour une large rénovation de l'espace politique" Bernard Combes, maire socialiste de Tulle

Du côté des partis traditionnels, éliminés au premier tour de la Présidentielle, on commente également l'élection d'Emmanuel Macron à l'image du président socialiste du conseil départemental de la Haute-Vienne.

"On peut se féliciter qu'en France la démocratie lui ait donné une large victoire" estime Bernard Combes, très proche du président sortant François Hollande. "Il a réussi quelque chose d'incroyable. Il a réussi en une année à disloquer les partis existants, à les pulvériser, à créer un mouvement très important. Ça veut dire qu'il y a un mouvement pour une large rénovation de l'espace politique français" poursuit le maire socialiste de Tulle, "mais maintenant commence sa charge." Une tâche conséquente face à une France qui apparaît divisée. "On a un record d'abstention et surtout un record de bulletins blancs et nuls puisque c'est pratiquement le double de ce qu'il se passe d'habitude" constate Françoise Béziat, 1re adjointe Les Républicains au maire d'Ussel. "C'est quand même un signe. Ca veut dire qu'il y a peut-être eu un choix qui n'en était pas un. J'ai entendu des gens autour de moi dire qu'ils avaient le choix entre un personnage inquiétant et une personne floue qu'on ne connait et avec qui on ne sait pas trop où on va" continue l'élue régionale candidate aux législatives sur la circonscription de Tulle-Ussel. Moins septique est le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie. L'élu Les Républicains appelle à une politique constructive.