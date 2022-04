Ce dimanche, 48,7 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils devront départager les deux finalistes en lice, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les premières estimations des résultats seront livrées à 20h.

Présidentielle : 48,7 millions de Français appelés aux urnes pour le second tour ce dimanche

Jc Milhet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les Français sont appelés à se mobiliser à nouveau aux urnes ce dimanche pour choisir leur futur président de la République. Ce dimanche 24 avril à l'occasion du second tour, 48,7 millions d'électeurs ont la possibilité de se rendre dans leur bureau de vote pour y glisser le bulletin de leur choix. Ils doivent départager deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour aboutir à l'élection du chef de l'Etat, lors du deuxième tour, le dimanche 24 avril.

Les premières estimations seront connues à 20h et vous pouvez suivre la soirée électorale en direct sur francebleu.fr dès 19h.

Les bureaux de vote ouverts jusqu'à 19h ou 20h

Les bureaux de vote ouvrent partout en France à 8h ce dimanche matin et fermeront à 19h, voire 20h dans les grandes villes. Pour voter, il faut avoir la nationalité française, être majeur, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit.

Concernant l'épidémie de Covid, le protocole sanitaire élaboré par les autorités ne prévoit aucune restriction. Pas besoin de pass vaccinal ni de test de dépistage et les personnes positives peuvent aller voter. Si le port du masque et les règles de distanciation physique ne sont pas obligatoires dans les bureaux de vote, le port du masque reste toutefois recommandé.