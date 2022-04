Présidentielle : "Clairement, rien n'est joué au second tour", affirme le directeur d'études d'Ipsos

Au lendemain du premier tour de la Présidentielle, qui a vu arriver en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Mathieu Gallard, directeur d’études à l’institut de sondage Ipsos, partenaire de France Bleu et Radio France, estime sur franceinfo, ce lundi, que "rien n'est joué" pour le second tour.

Une finale qui réunit les même protagonistes qu'en 2017, mais avec des dynamiques, et surtout des réserves de voix différentes. Le second tour de la Présidentielle verra donc s'affronter Emmanuel Macron, arrivé en tête avec 27,6% des voix ce dimanche, et Marine Le Pen, arrivée en seconde position après avoir obtenu 23,41% des voix. Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni 21,95% des suffrages, arrive en troisième position et rate la qualification pour le second tour de peu.

Mathieu Gallard, directeur d’études à l’institut de sondages Ipsos, a estimé ce lundi sur franceinfo que "rien n'est joué", et que "la campagne du second tour va être décisive." Marine Le Pen "a des réserves de voix importantes", mais "il va falloir qu'elle mobilise une partie des abstentionnistes du premier tour" si "elle veut espérer passer la barre des 50% au second tour", analyse-t-il.

Deux semaines d'entre-deux tour décisives

Un premier sondage d'Ipsos Sopra Steria, effectué après le premier tour, donne Emmanuel Macron vainqueur avec 54% des voix, contre Marine Le Pen à 46% des suffrages au deuxième tour. "Clairement, quand on est dans ces niveaux d'écart, cela veut dire que la campagne du second tour va être décisive", a estimé Mathieu Gallard sur franceinfo.

En 2017, la victoire d’Emmanuel Macron ne faisait pas de doute. Ce n’est pas autant le cas cette année.

"On a vu que beaucoup de candidats ont finalement très rapidement appelé à voter pour Emmanuel Macron ou dit qu'ils le feraient à titre personnel", a rappelé Mathieu Gallard. Mais "il va y avoir les événements de la campagne : évidemment, le débat dont on sait qu’en 2017, il avait été extrêmement important", rappelle l'analyste. Pour lui, l'entre-deux tours "va être décisif, et beaucoup plus qu'en 2017, où au vu du rapport de force du premier tour, la victoire d’Emmanuel Macron ne faisait pas de doute. Ce n’est pas autant le cas cette année", prévient-il.

Des réserves de voix plus importantes pour Marine Le Pen

Pour Mathieu Gallard, Marine Le Pen "a des réserves de voix importantes". "Pour la première fois, elle a un candidat dont l'électorat va se reporter en masse sur elle, c'est évidemment Eric Zemmour", explique-t-il. "85% des électeurs d’Éric Zemmour nous disent qu'ils vont voter Marine Le Pen", précise-t-il. "Ensuite, elle dispose aussi de quelques réserves chez Valérie Pécresse : un peu plus d'un quart des électeurs de Valérie Pécresse voterait pour elle", explique Mathieu Gallard.

Autres réserves de voix, celles de Jean-Luc Mélenchon. Environ 30% des électeurs du candidat Insoumis comptent voter pour marine Le Pen au second tour, d'après le sondage Ipsos.

Si Marine Le Pen "veut espérer passer la barre des 50% au second tour, il va falloir qu'elle mobilise une partie des abstentionnistes du premier tour", précise-t-il. "Mais on sait que mobiliser des abstentionnistes est encore plus difficile que de convaincre des électeurs d'autres candidats", rappelle Mathieu Gallard.

Pour Emmanuel Macron, des réserves de voix à gauche

Paradoxalement, Emmanuel Macron dispose surtout de "réserves de voix potentielles à gauche", estime le directeur d'études d'Ipsos. "Chez les petits candidats plutôt de centre gauche, Yannick Jadot, Anne Hidalgo", mais aussi et "avant tout chez Jean-Luc Mélenchon", précise-t-il. "Dans ce sondage qu'on a réalisé après l'annonce du premier tour, on voit que 34% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteraient pour Emmanuel Macron, et donc, 30% pour Marine Le Pen. En 2017, il n'y avait eu que 7% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, au final, avaient voté pour Marine Le Pen", explique-t-il.