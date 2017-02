Présidentielle : comment apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles ?

BOX POPULI - France Bleu vous donne la parole. A l'occasion de l'élection présidentielle, formulez vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France. Cette semaine : comment apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles ?

Le 2 février dernier, Théo, 22 ans, était interpellé violemment à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Malgré les appels au calme du jeune homme, victime d'un viol présumé lors de ce contrôle de police, et ceux du gouvernement, des rassemblements parfois émaillés de violences ont lieu depuis le début du mois dans plusieurs villes de la région parisienne. "L'affaire Théo" repose la délicate question des relations entre jeunes et policiers dans les quartiers difficiles.

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales feront l'objet d'un article sur francebleu.fr.

Comment apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles ?

Voici la question que nous vous posons cette semaine : comment apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles ? Quelles solutions concrètes proposez-vous ?

